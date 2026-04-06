В украинских цветах: уникальную капсулу времени Lamborghini 70-х оценили в $5 миллионов (фото)

В США на аукционе будут продавать особый суперкар Lamborghini Miura 1972 года. За авто планируют получить 4-5 миллионов долларов.

Высокая цена Lamborghini Miura обусловлена редкостью модели и ее состоянием. Вполне возможно, что это будет самая дорогая Miura. О ней рассказали на сайте аукциона Mecum.

Суперкар отличается особым сине-желтым окрасом

Во-первых, это капсула времени. За 54 года среднемоторное купе Lamborghini Miura проехало всего 1516 км. Авто мало эксплуатировалось и хорошо сохранилось, однако его все равно решили отреставрировать в Италии до идеального состояния.

Салон Lamborghini Miura SV отделан белой кожей

Во-вторых, этот суперкар Lamborghini Miura уникален. Он является одним из 150 купе лимитированной серии SV и единственным в особой сине-желтой расцветке. Его салон отделан белой кожей, а комплектация включает кондиционер и электростеклоподъемники.

Среднемоторное авто оснащено 385-сильным V12

Купе Lamborghini Miura SV — финальная версия модели с оптимизированной аэродинамикой и более мощным 4,0-литровым V12 на 385 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч. Это был самый быстрый серийный автомобиль своего времени.

