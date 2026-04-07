Один из 50: в ДТП разбили эксклюзивный суперкар Ford за $2,5 миллиона (видео)

Суперкар Ford GT 2019 года в лимитированном исполнении Heritage Edition попал в серьезное ДТП в США. Авто совсем недавно приобрели за 2,5 миллиона долларов.

Купе Ford GT Heritage Edition разбили в Калифорнии вблизи города Сакраменто 5 апреля. Подробности ДТП раскрыли на сайте Carscoops.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что суперкар Ford GT пытается обогнать фургон, теряет управление, слетает с дороги и врезается в стену дома. Пока не понятно, зацепил ли он другое авто, или его просто занесло.

Водителя и пассажира Ford GT госпитализировали и после обследования установили, что серьезных травм они не получили. Зато авто существенно пострадало — на фото и видео видно, что у него фактически уничтожен правый бок кузова. Восстановить эксклюзивное авто будет трудно.

Оказалось, что совсем недавно конкретно этот суперкар из Калифорнии сменил владельца и за него заплатили 2,5 миллиона долларов. Высокая цена Ford GT Heritage Edition обусловлена тем, что это редкая лимитированная версия модели.

Ford GT Heritage Edition — подробности лимитированного суперкара

Всего выпустили только 50 купе Ford GT Heritage Edition. Они отличаются голубовато-оранжевой окраской в стиле гоночного Ford GT40, который в 1968 и 1969 годах побеждал в 24-часовых гонках в Ле-Мане. Кроме того, у авто особая отделка салона.

Выпущено всего 50 купе Ford GT Heritage Edition Фото: Ford

Суперкар Ford GT Heritage Edition оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо EcoBoost мощностью 660 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями Powershift. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 348 км/ч.

Между прочим, в Киеве есть купе Ford GT Heritage Edition предыдущего поколения, которое сейчас стоит примерно $800 000.

