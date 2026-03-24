Відроджена легенда: спортивний Ford 1930-х повернули у виробництво (фото, відео)

У Маямі презентували відроджений Ford V8 1934 року. Знаменита спортивна модель повертається на ринок.

Проєкт втілює в життя аргентинська компанія SP40 Restomod. Спорткар, який назвали SP40 Speedster збиратимуть вручну під замовлення, повідомляє сайт Carscoops.

В якості зразка для відтворення обрали найексклюзивніший Ford V8 — особливий двомісний родстер Model 40 Custom Speedster, створений спеціально для сина Генрі Форда, Едсела. Зараз ціна цього авто становить 1,8 мільйона доларів, проте репліка обіцяє бути дешевшою.

Кузов авто виготовили з карбону

Новий Ford V8 SP40 Speedster повторює оригінальний дизайн моделі 1934 року — у нього довгий капот, відкриті колеса, великі круглі фари та звужена корма. Утім, усі кузовні деталі виготовили з карбону, тому маса становить усього 1190 кг. Салон оздоблений дорогою шкірою та деревом, причому замовники можуть обирати матеріали та кольори.

Під капотом SP40 Speedster встановлено 5,0-літровий 480-сильний V8 від сучасного Ford Mustang. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Також спорткар отримав регульовану підвіску.

Салон Ford V8 оздоблений шкірою і деревом

Ford V8 — знакова для американського автопрому модель, адже саме вона ввела моду на недорогі авто з потужними вісімками під капотом. Саме її вважають предтечею знаменитих масл-карів на кшталт Ford Mustang чи Dodge Challenger. Усього з 1932 по 1949 рік випустили 7,5 мільйона Ford V8 усіх версій.

