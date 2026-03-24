Відроджена легенда: спортивний Ford 1930-х повернули у виробництво (фото, відео)
У Маямі презентували відроджений Ford V8 1934 року. Знаменита спортивна модель повертається на ринок.
Проєкт втілює в життя аргентинська компанія SP40 Restomod. Спорткар, який назвали SP40 Speedster збиратимуть вручну під замовлення, повідомляє сайт Carscoops.
В якості зразка для відтворення обрали найексклюзивніший Ford V8 — особливий двомісний родстер Model 40 Custom Speedster, створений спеціально для сина Генрі Форда, Едсела. Зараз ціна цього авто становить 1,8 мільйона доларів, проте репліка обіцяє бути дешевшою.
Новий Ford V8 SP40 Speedster повторює оригінальний дизайн моделі 1934 року — у нього довгий капот, відкриті колеса, великі круглі фари та звужена корма. Утім, усі кузовні деталі виготовили з карбону, тому маса становить усього 1190 кг. Салон оздоблений дорогою шкірою та деревом, причому замовники можуть обирати матеріали та кольори.
Під капотом SP40 Speedster встановлено 5,0-літровий 480-сильний V8 від сучасного Ford Mustang. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Також спорткар отримав регульовану підвіску.
Ford V8 — знакова для американського автопрому модель, адже саме вона ввела моду на недорогі авто з потужними вісімками під капотом. Саме її вважають предтечею знаменитих масл-карів на кшталт Ford Mustang чи Dodge Challenger. Усього з 1932 по 1949 рік випустили 7,5 мільйона Ford V8 усіх версій.
