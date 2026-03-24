Возрожденная легенда: спортивный Ford 1930-х вернули в производство (фото, видео)

В Майами презентовали возрожденный Ford V8 1934 года. Знаменитая спортивная модель возвращается на рынок.

Проект воплощает в жизнь аргентинская компания SP40 Restomod. Спорткар, который назвали SP40 Speedster будут собирать вручную под заказ, сообщает сайт Carscoops.

В качестве образца для воспроизведения выбрали самый эксклюзивный Ford V8 — особый двухместный родстер Model 40 Custom Speedster, созданный специально для сына Генри Форда, Эдсела. Сейчас цена этого авто составляет 1,8 миллиона долларов, однако реплика обещает быть дешевле.

Новый Ford V8 SP40 Speedster повторяет оригинальный дизайн модели 1934 года — у него длинный капот, открытые колеса, большие круглые фары и суженная корма. Впрочем, все кузовные детали изготовили из карбона, поэтому масса составляет всего 1190 кг. Салон отделан дорогой кожей и деревом, причем заказчики могут выбирать материалы и цвета.

Под капотом SP40 Speedster установлен 5,0-литровый 480-сильный V8 от современного Ford Mustang. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Также спорткар получил регулируемую подвеску.

Ford V8 — знаковая для американского автопрома модель, ведь именно она ввела моду на недорогие авто с мощными восьмерками под капотом. Именно ее считают предтечей знаменитых масл-каров вроде Ford Mustang или Dodge Challenger. Всего с 1932 по 1949 год выпустили 7,5 миллиона Ford V8 всех версий.

