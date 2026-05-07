Сімейний бестселер із "вогником": Honda Accord відзначає 50-річний ювілей (фото)

У цей день 50 років тому презентували першу Honda Accord. Фокус розповість про одну з найпопулярніших сімейних моделей, яка прославила японську марку на весь світ.

Саме Honda Accord (разом із Civic) дозволила компанії закріпитися на глобальному ринку та почати виробництво авто за межами Японії. Усього випущено вже понад 25 мільйонів Honda Accord, що є одним із кращих показників у D-класі.

Перша Honda Accord 1976 року була тридверним хетчбеком Фото: Honda

Історія Honda Accord починається у першій половині 70-х. Японський виробник тоді випускав переважно компактні авто, більшу частину яких продавали на внутрішньому ринку. Першою успішною експортною моделлю стала Honda Civic – невелика міська модель із гарною керованістю та економічними двигунами з системою CVVC (форкамеро-факельне запалювання).

Седан Honda Accord 1978 року Фото: Honda

У Honda вирішили створити старшого брата Civic – більшу сімейну модель з тими ж принципами. Спочатку його планували оснастити 2,0-літровою рядною шісткою, проте все ж зупинили вибір на економнішій 1,6-літровій четвірці потужністю 68-80 к. с. Її пропонували з 5-ступінчастою механічною або 2-ступінчастою напівавтоматичною КПП.

Honda Accord 1982 року стала першою японською моделлю, яку випускали в США Фото: Honda

Нова Honda Accord дебютувала 7 травня 1976 року, причому спочатку представили 4,1-метровий тридверний хетчбек, а за рік до нього приєднався більший (4,5 м) седан. Пізніше додали 1,8-літровий двигун, підсилювач керма, кондиціонер та повноцінний 3-ступінчастий автомат.

Універсал Honda Accord Aerodeck мав висувні фари Фото: Honda

Honda Accord з’явилася дуже вдало, адже якраз лютувала паливна криза і в Європі та особливо США почали впроваджувати суворі еконорми. Японська модель відповідала цим стандартам, була економічною, надійною та чудово керувалася завдяки малій вазі та незалежній підвісці всіх коліс. До того ж, завдяки розумному компонуванню нова Honda Accord була майже настільки ж просторою, як значно більші американські авто.

Honda Accord 1990 року Фото: Honda

Honda Accord добре зарекомендувала себе як у Японії, так і по обидва боки Атлантики, тому розвиток моделі вирішили продовжити і 22 вересня 1981 року представили друге її покоління. Седан і хетчбек підросли в розмірах та отримали вдосконалені двигуни потужністю до 110 сил. Серед опцій з’явилися люк, центральний замок, електросклопідіймачі та круїз-контроль.

У 1993 році з'явилася перша європейська Honda Accord Фото: Honda

А за рік саме Honda Accord стала першим японським авто, яке почали випускати в США. Спеціально для цього збудували сучасний завод у Мерісвіллі (штат Огайо).

Випустили всього 3789 Honda Accord Type R Фото: Honda

Третє покоління Honda Accord 1985 року вразило стильним дизайном із висувними фарами. У лінійці з’явилися купе та тридверний спортивний універсал Aerodeck. Також додали 2,0-літровий двигун потужністю до 145 к. с., ABS, клімат-контроль і навіть цифровий щиток приладів.

Honda Accord 2003 року Фото: Honda

Починаючи з четвертої генерації (1990 рік) Honda Accord суттєво підросла та отримала потужніші двигуни з фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. Із 1992 року виробництво Accord почали у Великій Британії та Китаї.

Honda Accord 2008 року Фото: Honda

Із 1993 року модель розділили на дві окремі лінійки: американська Honda Accord була більшою і комфортнішою, а версії для Японії та Європи – компактнішою і спортивнішою.

Саме на європейському ринку в 1998 році седан Honda Accord шостого покоління навіть отримав 212-сильну заряджену версію Type R із обвісом і спойлером. Випустили всього 3789 цих авто.

Honda Accord дев'ятого покоління отримала плагін-гібридну версію Фото: Honda

Європейські Honda Accord сьомої та восьмої генерації добралися і до Америки, тільки вже як Acura TSX. Ці моделі вважаються чи не найкращими Accord, адже мають виразний клиноподібний дизайн, чудово керувалися та отримали високообертові четвірки потужністю до 190 сил. Натомість у США Honda Accord оснастили двигуном V6 та запропонували стильне купе.

Honda Accord 2020 року Фото: Honda

Оскільки Honda Accord покинула європейський ринок з 2015 року, то з того часу у виробництві одна версія моделі, причому залишився тільки седан. Зате у лінійці з’явилися гібрид та плагін-гібрид.

Honda Accord одинадцятого покоління Фото: Honda

Зараз у США та Китаї випускають вже одинадцяте покоління Honda Accord. Модель залишається доволі масовою навіть у час, коли седани програють у популярності кросоверам. Як і раніше, вона вирізняється надійністю та непоганою керованістю.

