Сімейний бестселер із "вогником": Honda Accord відзначає 50-річний ювілей (фото)
У цей день 50 років тому презентували першу Honda Accord. Фокус розповість про одну з найпопулярніших сімейних моделей, яка прославила японську марку на весь світ.
Саме Honda Accord (разом із Civic) дозволила компанії закріпитися на глобальному ринку та почати виробництво авто за межами Японії. Усього випущено вже понад 25 мільйонів Honda Accord, що є одним із кращих показників у D-класі.
Історія Honda Accord починається у першій половині 70-х. Японський виробник тоді випускав переважно компактні авто, більшу частину яких продавали на внутрішньому ринку. Першою успішною експортною моделлю стала Honda Civic – невелика міська модель із гарною керованістю та економічними двигунами з системою CVVC (форкамеро-факельне запалювання).
У Honda вирішили створити старшого брата Civic – більшу сімейну модель з тими ж принципами. Спочатку його планували оснастити 2,0-літровою рядною шісткою, проте все ж зупинили вибір на економнішій 1,6-літровій четвірці потужністю 68-80 к. с. Її пропонували з 5-ступінчастою механічною або 2-ступінчастою напівавтоматичною КПП.
Нова Honda Accord дебютувала 7 травня 1976 року, причому спочатку представили 4,1-метровий тридверний хетчбек, а за рік до нього приєднався більший (4,5 м) седан. Пізніше додали 1,8-літровий двигун, підсилювач керма, кондиціонер та повноцінний 3-ступінчастий автомат.
Honda Accord з’явилася дуже вдало, адже якраз лютувала паливна криза і в Європі та особливо США почали впроваджувати суворі еконорми. Японська модель відповідала цим стандартам, була економічною, надійною та чудово керувалася завдяки малій вазі та незалежній підвісці всіх коліс. До того ж, завдяки розумному компонуванню нова Honda Accord була майже настільки ж просторою, як значно більші американські авто.
Honda Accord добре зарекомендувала себе як у Японії, так і по обидва боки Атлантики, тому розвиток моделі вирішили продовжити і 22 вересня 1981 року представили друге її покоління. Седан і хетчбек підросли в розмірах та отримали вдосконалені двигуни потужністю до 110 сил. Серед опцій з’явилися люк, центральний замок, електросклопідіймачі та круїз-контроль.
А за рік саме Honda Accord стала першим японським авто, яке почали випускати в США. Спеціально для цього збудували сучасний завод у Мерісвіллі (штат Огайо).
Третє покоління Honda Accord 1985 року вразило стильним дизайном із висувними фарами. У лінійці з’явилися купе та тридверний спортивний універсал Aerodeck. Також додали 2,0-літровий двигун потужністю до 145 к. с., ABS, клімат-контроль і навіть цифровий щиток приладів.
Починаючи з четвертої генерації (1990 рік) Honda Accord суттєво підросла та отримала потужніші двигуни з фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. Із 1992 року виробництво Accord почали у Великій Британії та Китаї.
Із 1993 року модель розділили на дві окремі лінійки: американська Honda Accord була більшою і комфортнішою, а версії для Японії та Європи – компактнішою і спортивнішою.Важливо
Саме на європейському ринку в 1998 році седан Honda Accord шостого покоління навіть отримав 212-сильну заряджену версію Type R із обвісом і спойлером. Випустили всього 3789 цих авто.
Європейські Honda Accord сьомої та восьмої генерації добралися і до Америки, тільки вже як Acura TSX. Ці моделі вважаються чи не найкращими Accord, адже мають виразний клиноподібний дизайн, чудово керувалися та отримали високообертові четвірки потужністю до 190 сил. Натомість у США Honda Accord оснастили двигуном V6 та запропонували стильне купе.
Оскільки Honda Accord покинула європейський ринок з 2015 року, то з того часу у виробництві одна версія моделі, причому залишився тільки седан. Зате у лінійці з’явилися гібрид та плагін-гібрид.
Зараз у США та Китаї випускають вже одинадцяте покоління Honda Accord. Модель залишається доволі масовою навіть у час, коли седани програють у популярності кросоверам. Як і раніше, вона вирізняється надійністю та непоганою керованістю.
