Відроджена легенда: культовий суперкар Honda 90-х повертають у виробництво (фото)

Знаменитий суперкар Honda NSX 90-х повертають на ринок. Авто зберігає знайомий дизайн і високооборотний атмосферний V6.

Нова Honda NSX дебютувала на Тижні дизайну в Мілані, а її виробництво планують почати у кінці 2026 або на початку 2027 року. Подробиці авто розкрили на сайті Pininfarina.

Саме це італійське ательє у співробітництві з компанією JAS Motorsport і відроджує суперкар Honda NSX, причому саме його перше покоління 1990 року. Проєкт назвали JAS Tensei.

Авто зберегло фірмове антикрило Фото: Pininfarina

У Pininfarina доопрацювали дизайн JAS Tensei, проте він залишається пізнаваним. Нова Honda NSX 2026 ширша, нижча та більш атлетична, проте зберігає знайомий силует, фірмове антикрило та навіть висувні фари.

Разом із тим, оптика JAS Tensei – сучасна, світлодіодна. До того ж, автомобілю дещо розширили крила та збільшили повітрозабірники.

Салон Honda NSX не показали, але зазначили, що компонування залишать без змін і лише покращать оздоблення. На зображеннях можна розгледіти спортивні сидіння.

Висувні фари також залишилися Фото: Pininfarina

Крім того, суперкар Honda NSX 2026 збереже високооборотний атмосферний V6 і 6-ступінчасту механічну КПП. Характеристики обіцяють розкрити до кінця дещо пізніше, проте відомо, що потужність виросте і сягне щонайменше 400 сил.

До речі, нещодавно особливу Honda NSX 2003 року виставили на аукціон за мільйон доларів.

