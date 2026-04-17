Знайомий незнайомець: відома модель Honda повернулася на ринок у новому образі (фото)

Відроджена Honda Insight надходить у продаж. Четверте покоління моделі перетворили на електрокросовер.

Нова Honda Insight вийшла на японський ринок за ціною від 5,5 мільйона єн ($34 500). Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Електрокросовер вирізняється рубаним дизайном Фото: Honda

Honda Insight повернулася у новому форматі. Якщо перші три покоління моделі були гібридами, то тепер вона стала електрокросовером. Причому, це не абсолютно нове авто, а експортна версія Honda e:NS2, яку з 2024 року виробляють у Китаї.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Honda

Електромобіль Honda Insight ані зовні, ані всередині нічим не відрізняється від e:NS2. 4,8-метрове авто вирізняється рубаним дизайном із великими кутами нахилу стійок даху, а в його салоні встановлені вузький цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий сенсорний екран.

Комплектація Honda Insight 2026 доволі багата – 18-дюймові диски, проєкція на лобове скло, люк, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, акустика Bose з 12 динаміками, набір систем безпеки, підігрів сидінь і керма.

Електрокар непогано оснащений Фото: Honda

Як і електромобіль Honda e:NS2, Insight оснастили 204-сильним мотором і батареєю на 68,8 кВт∙год. Запас ходу становить 535 км.

