Стильний і розкішний наступник Mercedes V-Class і Vito виходить на ринок (фото)

Новий Mercedes-Benz VLE надходить у продаж. Мінівен пропонують виключно в електричних версіях.

Електричний VLE приходить на зміну моделям Mercedes V-Class та Vito. Про це повідомляє сайт Motor1.

Електричний мінівен має запас ходу 713 км

Новий Mercedes VLE вирізняється обтічним дизайном, а в його салоні на передній панелі встановили трисекційний екран. Задні сидіння здатні рухатися по спеціальних рейках. Об'єм багажника мінівена складає 795-4078 л.

Штурвал, запас ходу 926 км і швидка зарядка: Mercedes показав електричний флагман (фото)

Першим на ринок вийшов 277-сильний електромобіль Mercedes VLE 300 із батареєю ємністю 115 кВт∙год і запасом ходу 713 км. Доступні версії на 5 та 6 місць.

Ціна Mercedes VLE наразі стартує з 82 260 євро, проте варто відзначити, що спочатку мінівен запропонували у багатих комплектаціях із 19-дюймовими дисками, роздільним клімат-контролем, парктроніком, камерами та керованими задніми колесами. Варіант Exclusive (від 94 250 євро) додає панорамний дах, електропривід сидінь, акустику Burmester, пневмопідвіску та проєкцію на лобове скло.

Пізніше цьогоріч з'являться мінівен Mercedes VLE 300 у базовій комплектації за 70 464 євро, повнопривідний 408-сильний варіант VLE 400 Matic, а також восьмимісна модифікація. А у 2027 році випустять електромобіль Mercedes VLE 250 вартістю 64 804 євро з меншою батареєю на 80 кВт∙год.

До речі, нещодавно Mercedes-Benz презентував три нових кросовери.

Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Multivan T7.