Новий Volkswagen Multivan 2026 розсекретили до презентації (фото)

Оприлюднено фото Volkswagen Multivan 2026. Великий мінівен пройде модернізацію і зміниться зовні.

Новий Volkswagen Multivan T7 презентують у серпні, а його продажі стартують восени. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

На фото можна помітити, що передня частина Volkswagen Multivan 2026 змінилася. Мінівен отримав новий передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками та дещо інакші фари, з'єднані діодною смугою. Також зазначається, що моделі замінять ліхтарі, розширять палітру кольорів кузова та запропонують нові легкосплавні диски діаметром від 17 до 19 дюймів.

Мінівен випускатимуть у бензинових, дизельних та плагін-гібридних версіях Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Multivan 2026 не показали, проте відомо, що мінівен оснастять збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном. Як і раніше, модель пропонуватимуть у стандартній (4,97 м) та подовженій (5,17 м) версіях на 5-8 місць.

Продаватимуть довше, ніж в ЄС: на український ринок виходить фінальний VW Touareg (фото)

Очікується, що новий Volkswagen Multivan T7 збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 204 к. с., 2,0-літровий 150-сильний турбодизель та 1,5-літрову плагін-гібридну установку на 245 сил. У лінійці залишаться версії з переднім і повним приводом.

До речі, нещодавно показали новий недорогий електрокросовер Volkswagen за 28 000 євро.

Також Фокус розповідав про нового наступника Mercedes V-Class та Vito.