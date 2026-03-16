Продаватимуть довше, ніж в ЄС: на український ринок виходить фінальний VW Touareg (фото)

Кросовер Volkswagen Touareg розпочинає передостанній рік на українському ринку та отримав спеціальну версію FINAL EDITION, яка вирізняється особливим декором та багатою комплектацією.

Новий Volkswagen Touareg FINAL EDITION уже з'явився в українських автосалонах. Подробиці фінальної версії моделі розкрили на офіційному сайті Volkswagen в Україні.

Фінальний варіант Volkswagen Touareg оснащений 286-сильним турбодизелем Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Touareg у виконанні FINAL EDITION вирізняється особливими елементами екстер'єру та інтер'єру. Зокрема, з'явилися написи FINAL EDITION на задніх дверях, передній панелі та важелі КПП. Модель пропонують із 3,0-літровим турбодизельним V6 на 286 сил, 8-ступінчастим автоматом і повним приводом.

Фото: Volkswagen

В основі "прощального" VW Touareg лежить багато оснащена версія R-Line Platinum із 21-дюймовими дисками, шкіряним салоном, матричними фарами, проєкцією на лобове скло, чотиризонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, пневмопідвіскою, електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем передніх сидінь. Ціна Volkswagen Touareg FINAL EDITION стартує з 3 885 200 гривень.

Примітно, що якщо з ринку ЄС кросовер Volkswagen Touareg піде у 2026 році, то для України модель випускатимуть довше — до середини 2027 року.

У салоні з'явилися написи FINAL EDITION Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що кросовер Volkswagen Touareg випускають із 2002 року і вже зібрали понад 1,2 мільйони авто трьох поколінь. Разом із седаном VW Phaeton він став першовідкривачем преміального сегменту для німецької марки.

