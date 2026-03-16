Будут продавать дольше, чем в ЕС: на украинский рынок выходит финальный VW Touareg (фото)

Кроссовер Volkswagen Touareg начинает предпоследний год на украинском рынке и получил специальную версию FINAL EDITION, которая отличается особым декором и богатой комплектацией.

Кроссовер Volkswagen Touareg в исполнении FINAL EDITION отличается особыми элементами экстерьера и интерьера. В частности, появились надписи FINAL EDITION на задних дверях, передней панели и рычаге КПП. Модель предлагают с 3,0-литровым турбодизельным V6 на 286 сил, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

В основе "прощального" VW Touareg лежит богато оснащенная версия R-Line Platinum с 21-дюймовыми дисками, кожаным салоном, матричными фарами, проекцией на лобовое стекло, четырехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, пневмоподвеской, электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем передних сидений. Цена Volkswagen Touareg FINAL EDITION стартует с 3 885 200 гривен.

Примечательно, что если с рынка ЕС кроссовер Volkswagen Touareg уйдет в 2026 году, то для Украины модель будут выпускать дольше — до середины 2027 года.

Напомним, что кроссовер Volkswagen Touareg выпускается с 2002 года и уже собрали более 1,2 миллиона авто трех поколений. Вместе с седаном VW Phaeton он стал первооткрывателем премиального сегмента для немецкой марки.

