Ставка на комфорт: в Украине презентовали новый флагманский кроссовер Citroen (фото)

На украинский рынок выходит новый Citroen C5 Aircross второго поколения. Кроссовер стал просторнее и комфортнее, а также получил новые электрифицированные версии.

Новый Citroen C5 Aircross официально представили в Киеве и с 12 марта начинаются его продажи. Журналист Фокуса побывал на презентации флагманского кроссовера французского бренда.

Кроссовер существенно подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Citroen C5 Aircross кардинально изменился внешне. На смену плавным линиям пришли грани, а колесные арки стали более выраженными, а бамперы — более массивными. К тому же, авто существенно подросло в размерах и является самым большим кроссовером в истории марки.

В салоне установили портретный тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Citroen C5 Aircross 2026:

длина — 4652 мм;

ширина — 1936 мм;

высота — 1691 мм;

колесная база — 2784 мм.

Передние сиденья имеют регулируемую боковую поддержку Фото: Тарас Брязгунов

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и 13-дюймовый портретный тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Авто сохранило мягкие сиденья Advanced Comfort Seats, которые дополнили регулируемой боковой поддержкой и опциональной вентиляцией. Кроссовер стал просторнее, а объем его багажника вырос до 565-1668 л.

Цена Citroen C5 Aircross в Украине стартует с 1 393 900 гривен. Базовая комплектация Plus включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, 13-дюймовый тачскрин, камеру, парктроник, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, навигацию, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

В качестве аксессуара кроссоверу предлагают специальный матрас в багажник Фото: Тарас Брязгунов

Топовый вариант Max (от 1 511 500 гривен) добавляет матричные фары, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электроприводы дверей багажника и кресла водителя. Бесплатным аксессуаром для авто стал специальный релакс-матрас украинского производства, который позволяет оборудовать спальные места или зону отдыха, сложив задние сиденья.

Кроссовер Citroen C5 Aircross дебютировал на украинском рынке в 1,2-литровой 145-сильной версии с "мягкой" гибридной установкой и 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 сил. В первом случае установлен 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором — 6-ступенчатый автомат.

Модель предлагают в бензиновой и гибридной версиях Фото: Тарас Брязгунов

Новый Citroen C5 Aircross называют самой комфортной моделью марки. В его арсенале — подвеска Advanced Comfort с амортизаторами с технологией Progressive Hydraulic Cushions (гидравлические демпферы), которая обеспечивает чрезвычайно мягкую езду.

