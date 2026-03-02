На украинский рынок вышел электрический флагман Volvo с запасом хода более 650 км (фото)

Новый Volvo ES90 поступил в продажу в Украине. Флагманский электрокар шведской марки богато оснащен и имеет большой запас хода.

Электрокар уже появился в Украине: цена Volvo ES90 стартует с 3 176 112 гривен. Подробности новой модели раскрыли на сайте украинского импортера бренда.

Электромобиль Volvo ES90 — нетипичный пятиметровый лифтбек Е-класса, который сочетает в себе обтекаемый дизайн с аркообразной крышей и высокий (180 мм) клиренс как у кроссоверов. Авто сохраняет фирменные Т-образные фары и имеет оригинальные фонари.

Лифтбек имеет высокий клиренс в 180 мм Фото: Volvo

В салоне Volvo ES90 2026 установили узкий цифровой щиток приборов и портретный тачскрин. Объем багажника составляет 432-733 л. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Новый Volvo ES90 довольно богато оснащен уже в базовой версии — 20-дюймовые диски, цифровой ключ, четырехзонный климат-контроль, камера, парктроник, акустика Bose, электропривод и подогрев сидений передних, адаптивный круиз-контроль и широкий набор систем безопасности.

Модель довольно богато оснащена Фото: Volvo

Топовая версия Ultra получила 22-дюймовые колеса, матричные фары, камеры кругового обзора, электропривод рулевой колонки, пневмоподвеску, массаж передних и вентиляцию всех кресел. За доплату предлагают систему полуавтономного движения Pilot Assist и мощную акустику Bowers&Wilkins.

Электромобиль Volvo ES90 в Украине дебютирует в 333-сильном заднеприводном варианте с батареей емкостью 92 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и проехать 650-661 км без подзарядки.

Объем багажника составляет 432-733 л Фото: Volvo

В линейке Volvo ES90 2026 также есть полноприводные версии мощностью 442 и 670 сил и большая батарея на 106 кВт∙ч. Запас хода достигает 700 км. 800-вольтовая архитектура обеспечивает быструю зарядку мощностью 350 кВт: это позволяет добавить 300 км за 10 минут.

