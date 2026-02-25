Volvo анонсировала свой самый дешевый электромобиль: подробности и фото

Электромобиль Volvo EX30 получит новую доступную версию. Недорогой кроссовер будет иметь запас хода более 330 км.

Новый Volvo EX30 в базовом исполнении выйдет на рынок уже в ближайшее время. Подробности электрокара раскрыли на сайте шведского автопроизводителя.

Запас хода электрокара составит 339 км Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 получил 150-сильный мотор на задней оси вместо 272-сильного и по умолчанию комплектуется батареей емкостью 51 кВт∙ч. Запас хода составляет 339 км. За доплату доступна и более крупная батарея на 69 кВт∙ч, которая позволяет преодолеть 476 км без подзарядки.

Цена Volvo EX30 в начальной версии пока не сообщается, однако ожидается, что она существенно снизится. Для справки: модель стоит от 38 тыс. евро в ЕС и от 2 млн гривен в Украине. В любом случае базовый EX30 — самый дешевый электромобиль Volvo.

Все Volvo EX30 2026 получат улучшенную мультимедийную систему Фото: Volvo

Кроме того, все кроссоверы Volvo EX30 2026 получат улучшенную мультимедийную систему с более эргономичным меню и расширенными возможностями персонализации. А еще для электрокара теперь доступна двунаправленная зарядка — она обеспечивает режим повербанка и позволяет питать электроприборы.

Ранее стало известно, что Volvo планирует выпустить большой семейный кроссовер, который бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS.

Также Фокус писал, что в производство возвращают универсал Volvo 70-х, который считается самым надежным авто в истории.