Volvo анонсировала свой самый дешевый электромобиль: подробности и фото
Электромобиль Volvo EX30 получит новую доступную версию. Недорогой кроссовер будет иметь запас хода более 330 км.
Новый Volvo EX30 в базовом исполнении выйдет на рынок уже в ближайшее время. Подробности электрокара раскрыли на сайте шведского автопроизводителя.
Электромобиль Volvo EX30 получил 150-сильный мотор на задней оси вместо 272-сильного и по умолчанию комплектуется батареей емкостью 51 кВт∙ч. Запас хода составляет 339 км. За доплату доступна и более крупная батарея на 69 кВт∙ч, которая позволяет преодолеть 476 км без подзарядки.Важно
Цена Volvo EX30 в начальной версии пока не сообщается, однако ожидается, что она существенно снизится. Для справки: модель стоит от 38 тыс. евро в ЕС и от 2 млн гривен в Украине. В любом случае базовый EX30 — самый дешевый электромобиль Volvo.
Кроме того, все кроссоверы Volvo EX30 2026 получат улучшенную мультимедийную систему с более эргономичным меню и расширенными возможностями персонализации. А еще для электрокара теперь доступна двунаправленная зарядка — она обеспечивает режим повербанка и позволяет питать электроприборы.
Ранее стало известно, что Volvo планирует выпустить большой семейный кроссовер, который бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS.
