Volvo анонсувала свій найдешевший електромобіль: подробиці та фото

Електромобіль Volvo EX30 отримає нову доступну версію. Недорогий кросовер матиме запас ходу понад 330 км.

Новий Volvo EX30 у базовому виконанні вийде на ринок уже найближчим часом. Подробиці електрокара розкрили на сайті шведського автовиробника.

Запас ходу електрокара складе 339 км Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 отримав 150-сильний мотор на задній вісі замість 272-сильного і за замовчуванням комплектується батареєю ємністю 51 кВт∙год. Запас ходу становить 339 км. За доплату доступна і більша батарея на 69 кВт∙год, яка дозволяє подолати 476 км без підзарядки.

Ціна Volvo EX30 в початковій версії поки не повідомляється, проте очікується, що вона суттєво знизиться. Для довідки: модель коштує від 38 тис. євро в ЄС і від 2 млн гривень в Україні. У будь-якому випадку базовий EX30 — найдешевший електромобіль Volvo.

Усі Volvo EX30 2026 отримають покращену мультимедійну систему Фото: Volvo

Крім того, усі кросовери Volvo EX30 2026 отримають покращену мультимедійну систему з більш ергономічним меню і розширеними можливостями персоналізації. А ще для електрокара тепер доступна двонаправлена зарядка — вона забезпечує режим повербанка і дозволяє живити електроприлади.

