На український ринок вийшов електричний флагман Volvo із запасом ходу понад 650 км (фото)

Новий Volvo ES90 надійшов у продаж в Україні. Флагманський електрокар шведської марки багато оснащений і має великий запас ходу.

Електрокар уже з'явився в Україні: ціна Volvo ES90 стартує з 3 176 112 гривень. Подробиці нової моделі розкрили на сайті українського імпортера бренду.

Електромобіль Volvo ES90 — нетиповий п'ятиметровий ліфтбек Е-класу, який поєднує в собі обтічний дизайн із аркоподібним дахом та високий (180 мм) кліренс як у кросоверів. Авто зберігає фірмові Т-подібні фари та має оригінальні ліхтарі.

Ліфтбек має високий кліренс у 180 мм Фото: Volvo

У салоні Volvo ES90 2026 встановили вузький цифровий щиток приладів та портретний тачскрін. Об'єм багажника складає 432-733 л. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Новий Volvo ES90 доволі багато оснащений уже в базовій версії — 20-дюймові диски, цифровий ключ, чотиризонний клімат-контроль, камера, парктронік, акустика Bose, електропривід і підігрів сидінь передніх, адаптивний круїз-контроль та широкий набір систем безпеки.

Модель доволі багато оснащена Фото: Volvo

Топова версія Ultra отримала 22-дюймові колеса, матричні фари, камери кругового огляду, електропривід кермової колонки, пневмопідвіску, масаж передніх та вентиляцію всіх крісел. За доплату пропонують систему напівавтономного руху Pilot Assist та потужну акустику Bowers&Wilkins.

Електромобіль Volvo ES90 в Україні дебютує у 333-сильному задньопривідному варіанті з батареєю ємністю 92 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с та проїхати 650-661 км без підзарядки.

Об'єм багажника становить 432-733 л Фото: Volvo

У лінійці Volvo ES90 2026 також є повнопривідні версії потужністю 442 та 670 сил і більша батарея на 106 кВт∙год. Запас ходу сягає 700 км. 800-вольтна архітектура забезпечує швидку зарядку потужністю 350 кВт: це дозволяє додати 300 км за 10 хвилин.

