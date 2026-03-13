Самый большой в истории: электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 поступил в производство (фото)
Стартовало производство кроссовера Volkswagen ID.UNYX 08. Самый большой и мощный электрокар марки мощный, богато оснащенный и имеет запас хода до 730 км.
Электрокроссовер VW ID.UNYX 08 начали собирать на предприятии Volkswagen Anhui в Китае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Volkswagen ID.UNYX 08 — самый большой электромобиль немецкого бренда, разработанный совместно с Xpeng всего за 24 месяца.
Размеры Volkswagen ID.UNYX 08:
- длина — 5000 мм;
- ширина — 1954 мм;
- высота — 1672 мм;
- колесная база — 3030 мм.
К тому же, электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 — первая модель в новом стиле. Среди его особенностей — раскосые двухуровневые фары и тоненькие фонари.
В салоне на передней панели установили три экрана, причем два из них — огромные (14,96 дюйма в диагонали). Хотя электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 немалый, внутри только два ряда кресел.
Комплектация VW ID.UNYX 08 включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, навигацию, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения, электроприводы передних и задних сидений.Важно
Новый Volkswagen ID.UNYX 08 выпускают в 313-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной модификациях. Это самый мощный электрокар Volkswagen. Максимальную скорость ограничили на 200 км/ч.
Электрокроссовер имеет 800-вольтную архитектуру и комплектуется батареями на 82,3 и 95 кВт∙ч: запас хода составляет 630-730 км. Цена Volkswagen ID.UNYX 08 станет известна позже.
Кстати, недавно показали обновленный электромобиль Volkswagen ID.3 2026.
Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen Golf 9, который станет электрокаром.