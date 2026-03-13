Самый большой в истории: электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 поступил в производство (фото)

Стартовало производство кроссовера Volkswagen ID.UNYX 08. Самый большой и мощный электрокар марки мощный, богато оснащенный и имеет запас хода до 730 км.

Электрокроссовер VW ID.UNYX 08 начали собирать на предприятии Volkswagen Anhui в Китае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Volkswagen ID.UNYX 08 представил новый фирменный стиль Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.UNYX 08 — самый большой электромобиль немецкого бренда, разработанный совместно с Xpeng всего за 24 месяца.

Размеры Volkswagen ID.UNYX 08:

длина — 5000 мм;

ширина — 1954 мм;

высота — 1672 мм;

колесная база — 3030 мм.

Пятиметровый кроссовер является самым большим электрокаром марки Фото: Volkswagen

К тому же, электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 — первая модель в новом стиле. Среди его особенностей — раскосые двухуровневые фары и тоненькие фонари.

В салоне на передней панели установили три экрана, причем два из них — огромные (14,96 дюйма в диагонали). Хотя электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 немалый, внутри только два ряда кресел.

На передней панели установили три экрана Фото: CarNewsChina

Комплектация VW ID.UNYX 08 включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, навигацию, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения, электроприводы передних и задних сидений.

Новый Volkswagen ID.UNYX 08 выпускают в 313-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной модификациях. Это самый мощный электрокар Volkswagen. Максимальную скорость ограничили на 200 км/ч.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: Volkswagen

Электрокроссовер имеет 800-вольтную архитектуру и комплектуется батареями на 82,3 и 95 кВт∙ч: запас хода составляет 630-730 км. Цена Volkswagen ID.UNYX 08 станет известна позже.

