Найбільший в історії: електрокросовер Volkswagen ID.Unyx 08 надійшов у виробництво (фото)
Стартувало виробництво кросовера Volkswagen ID.UNYX 08. Найбільший та найпотужніший електрокар марки потужний, багато оснащений і має запас ходу до 730 км.
Електрокросовер VW ID.UNYX 08 почали збирати на підприємстві Volkswagen Anhui в Китаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Volkswagen ID.UNYX 08 – найбільший електромобіль німецького бренду, розроблений спільно з Xpeng усього за 24 місяці.
Розміри Volkswagen ID.UNYX 08:
- довжина – 5000 мм;
- ширина – 1954 мм;
- висота – 1672 мм;
- колісна база – 3030 мм.
До того ж, електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 – перша модель у новому стилі. Серед його особливостей – розкосі дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.
У салоні на передній панелі встановили три екрани, причому два з них – величезні (14,96 дюйма в діагоналі). Хоча електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 чималий, усередині тільки два ряди крісел.
Комплектація VW ID.UNYX 08 включає 21-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, навігацію, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, електроприводи передніх і задніх сидінь.Важливо
Новий Volkswagen ID.UNYX 08 випускають у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній модифікаціях. Це найпотужніший електрокар Volkswagen. Максимальну швидкість обмежили на 200 км/год.
Електрокросовер має 800-вольтну архітектуру і комплектується батареями на 82,3 та 95 кВт∙год: запас ходу становить 630-730 км. Ціна Volkswagen ID.UNYX 08 стане відома пізніше.
