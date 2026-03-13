Найбільший в історії: електрокросовер Volkswagen ID.Unyx 08 надійшов у виробництво (фото)

Стартувало виробництво кросовера Volkswagen ID.UNYX 08. Найбільший та найпотужніший електрокар марки потужний, багато оснащений і має запас ходу до 730 км.

Електрокросовер VW ID.UNYX 08 почали збирати на підприємстві Volkswagen Anhui в Китаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Volkswagen ID.UNYX 08 представив новий фірмовий стиль Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.UNYX 08 – найбільший електромобіль німецького бренду, розроблений спільно з Xpeng усього за 24 місяці.

Розміри Volkswagen ID.UNYX 08:

довжина – 5000 мм;

ширина – 1954 мм;

висота – 1672 мм;

колісна база – 3030 мм.

П'ятиметровий кросовер є найбільшим електрокаром марки Фото: Volkswagen

До того ж, електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 – перша модель у новому стилі. Серед його особливостей – розкосі дворівневі фари та тоненькі ліхтарі.

У салоні на передній панелі встановили три екрани, причому два з них – величезні (14,96 дюйма в діагоналі). Хоча електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 чималий, усередині тільки два ряди крісел.

На передній панелі встановили три екрани Фото: CarNewsChina

Комплектація VW ID.UNYX 08 включає 21-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, навігацію, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, електроприводи передніх і задніх сидінь.

Важливо

Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї

Новий Volkswagen ID.UNYX 08 випускають у 313-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній модифікаціях. Це найпотужніший електрокар Volkswagen. Максимальну швидкість обмежили на 200 км/год.

Електрокросовер багато оснащений Фото: Volkswagen

Електрокросовер має 800-вольтну архітектуру і комплектується батареями на 82,3 та 95 кВт∙год: запас ходу становить 630-730 км. Ціна Volkswagen ID.UNYX 08 стане відома пізніше.

До речі, нещодавно показали оновлений електромобіль Volkswagen ID.3 2026.

Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Golf 9, який стане електрокаром.