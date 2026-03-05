Стане електрокаром: розкрито подробиці нового Volkswagen Golf 9 (фото)
З'явилася свіжа інформація про новий Volkswagen Golf 9. Масовий хетчбек кардинально зміниться і стане електрокаром.
Перше зображення Volkswagen Golf дев'ятого покоління показали під час наради з представникам німецької профспілки IG Metall — керівництво концерну поділилося планами на майбутнє. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На тизері зображено силует Volkswagen Golf 9. Хетчбек збереже знайомий профіль, тобто кардинальних змін у дизайні не варто очікувати.
Салон Volkswagen Golf не показали, проте відомо, що він нагадуватиме інтер'єр молодшого брата — електричного Polo. Це значить, що усередині встановлять не лише дисплеї, а й фізичні кнопки. Крім того, зазначається,що можна буде обрати ретродизайн цифрового щитка приладів у стилі найпершого VW Golf 1974 року.
Електромобіль Volkswagen Golf (або ID. Golf) дебютує в 2028 або 2029 рік і перший час випускатиметься паралельно із бензиновим попередником. Його збудують на новій платформі SSP, яку також використовуватимуть електричні VW Tiguan і T-Roc, а також Skoda Octavia.
800-вольтне електрообладнання забезпечить надшвидку зарядку. У лінійці залишаться спортивні варіанти GTI та R.
До речі, нещодавно показали маловідомий екстремальний Volkswagen Golf із двигуном W12.
Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.