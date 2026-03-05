Поддержите нас UA
Станет электрокаром: раскрыты подробности нового Volkswagen Golf 9 (фото)

Фольксваген Гольф 9
Volkswagen Golf 9 сохранит знакомый силуэт | Фото: carscoops.com

Появилась свежая информация о новом Volkswagen Golf 9. Массовый хэтчбек кардинально изменится и станет электрокаром.

Первое изображение Volkswagen Golf девятого поколения показали во время совещания с представителям немецкого профсоюза IG Metall — руководство концерна поделилось планами на будущее. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На тизере изображен силуэт Volkswagen Golf 9. Хэтчбек сохранит знакомый профиль, то есть кардинальных изменений в дизайне ожидать не стоит.

новый Volkswagen Golf 9
Новый Volkswagen Golf будет электрокаром
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Golf не показали, однако известно, что он будет напоминать интерьер младшего брата — электрического Polo. Это значит, что внутри установят не только дисплеи, но и физические кнопки. Кроме того, отмечается, что можно будет выбрать ретродизайн цифрового щитка приборов в стиле самого первого VW Golf 1974 года.

Электромобиль Volkswagen Golf (или ID. Golf) дебютирует в 2028 или 2029 год и первое время будет выпускаться параллельно с бензиновым предшественником. Его построят на новой платформе SSP, которую также будут использовать электрические VW Tiguan и T-Roc, а также Skoda Octavia.

800-вольтовое электрооборудование обеспечит сверхбыструю зарядку. В линейке останутся спортивные варианты GTI и R.

