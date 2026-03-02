Электромобили Volkswagen будут иметь запас хода 1000 км благодаря прорывной батарее

Новые электрокары Volkswagen получат инновационные твердотельные батареи. Они более безопасны, не боятся морозов и позволяют проехать 1000 км без подзарядки.

Твердотельные батареи разработала китайская компания Gotion High-Tech, 25% которой принадлежит концерну Volkswagen. Они уже фактически готовы к массовому производству, сообщает сайт CarNewsChina.

Gotion High-Tech подготовила пробную конвейерную линию для сборки новых батарей мощностью 0,2 ГВт∙ч и начала разработку более крупной линии на 2 Гвт∙ч. С конца 2026 года твердотельные батареи начнут устанавливать на отдельные электрокары, а на запланированные объемы производства планируют выйти к 2030 году.

Твердотельные аккумуляторы Gotion имеют плотность энергии на уровне 350 Вт∙ч на кг, что на 40% больше, чем у литий-ионных батарей типа NMC. Это обеспечит электрокарам Volkswagen запас хода в 1000 км.

К тому же, твердотельные батареи легко переносят температуры от -40 до +80°C, то есть не сильно теряют заряд в мороз и не слишком чувствительны к перегреву. В экстремальном тесте аккумуляторы разогревали до +200°C и прокалывали стальным шипом толщиной 3 мм и они не загорались.

Кстати, свои твердотельные батареи в 2026 году презентует и Chery. Они обеспечат запас хода до 1500 км.

Также Фокус сообщал, что в Эстонии начали производить первый электробайк с твердотельной батареей.