Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї

Нові електрокари Volkswagen отримають інноваційні твердотілі батареї. Вони безпечніші, не бояться морозів та дозволяють проїхати 1000 км без підзарядки.

Твердотілі батареї розробила китайська компанія Gotion High-Tech, 25% якої належить концерну Volkswagen. Вони уже фактично готові до масового виробництва, повідомляє сайт CarNewsChina.

Gotion High-Tech підготувала пробну конвеєрну лінію для збирання нових батарей потужністю 0,2 ГВт∙год та почала розробку більшої лінії на 2 Гвт∙год. Із кінця 2026 року твердотілі батареї почнуть встановлювати на окремі електрокари, а на заплановані об'єми виробництва планують вийти до 2030 року.

Твердотілі акумулятори Gotion мають густину енергії на рівні 350 Вт∙год на кг, що на 40% більше, аніж у літій-іонних батарей типу NMC. Це забезпечить електрокарам Volkswagen запас ходу в 1000 км.

До того ж, твердотілі батареї легко переносять температури від -40 до +80°C, тобто не сильно втрачають заряд у мороз та не надто чутливі до перегріву. В екстремальному тесті акумулятори розігрівали до +200°C та проколювали сталевим шипом товщиною 3 мм і вони не загорялися.

До речі, свої твердотілі батареї у 2026 році презентує і Chery. Вони забезпечать запас ходу до 1500 км.

Також Фокус повідомляв, що в Естонії почали виробляти перший електробайк із твердотілою батареєю.