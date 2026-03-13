Новий Volkswagen ID.3 2026 розсекретили на перших офіційних зображеннях

Оприлюднено перші зображення нового Volkswagen ID.3. Електричний хетчбек зміниться зовні та стане сучаснішим, а його запас ходу зросте.

Електромобіль Volkswagen ID.3 пройде повторну модернізацію і дебютує у квітні. Поки ж на сайті німецького виробника показали перші зображення хетчбека.

На цей раз електрокар оновлять більш ґрунтовно. Модель назвали Volkswagen ID.3 Neo.

Volkswagen ID.3 отримає нову силову установку Фото: Volkswagen

На рендерах видно, що новий Volkswagen ID.3 Neo зміниться зовні, проте збереже знайомий силует. У нього інакші бампери та оптика.

У салоні встановлять покращену мультимедійну систему та додадуть більше фізичних кнопок. Серед опцій з’являться функція доступу зі смартфона (цифровий ключ) та вдосконалена система напівавтономного руху.

Палітра версій також зазнає змін. Електромобіль Volkswagen ID.3 Neo отримає новий 190-сильний мотор, а також літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею ємністю 58 кВт∙год, яка збільшить запас ходу на 40 км.

Хетчбеку змінять бампери та оптику Фото: Volkswagen

Характеристики інших версій поки тримають у секреті. Зате відомо, що новий Volkswagen ID.3 Neo матиме функцію двонаправленої зарядки, тобто зможе живити електроприлади.

