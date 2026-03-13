Новый Volkswagen ID.3 2026 рассекретили на первых официальных изображениях
Обнародованы первые изображения нового Volkswagen ID.3. Электрический хэтчбек изменится внешне и станет более современным, а его запас хода возрастет.
Электромобиль Volkswagen ID.3 пройдет повторную модернизацию и дебютирует в апреле. Пока же на сайте немецкого производителя показали первые изображения хэтчбека.
На этот раз электрокар обновят более основательно. Модель назвали Volkswagen ID.3 Neo Volkswagen ID.3 Neo.
На рендерах видно, что новый Volkswagen ID.3 Neo изменится внешне, однако сохранит знакомый силуэт. У него иные бамперы и оптика.
В салоне установят улучшенную мультимедийную систему и добавят больше физических кнопок. Среди опций появятся функция доступа со смартфона (цифровой ключ) и усовершенствованная система полуавтономного движения.
Палитра версий также претерпит изменения. Электромобиль Volkswagen ID.3 Neo получит новый 190-сильный мотор, а также литий-железо-фосфатную (LFP) батарею емкостью 58 кВт∙ч, которая увеличит запас хода на 40 км.
Характеристики других версий пока держат в секрете. Зато известно, что новый Volkswagen ID.3 Neo будет иметь функцию двунаправленной зарядки, то есть сможет питать электроприборы.
Кстати, электромобилем станет и новый Volkswagen Golf 9. Первое его изображение уже показали.
Также Фокус рассказывал о первом в мире электрокроссовере с твердотельной батареей.