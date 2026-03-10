Розсекречено перший у світі електрокросовер із інноваційною твердотілою батареєю (фото)

Опубліковано перші офіційні фото MG4 X. Недорогий електричний кросовер отримає інноваційну батарею та матиме запас ходу понад 500 км.

Новий MG4 X презентують у найближчі місяці в Китаї й він коштуватиме до $20 000 у базовій версії. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль MG4 X вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова і вираженим "носом". Розкосі фари з'єднані діодною смугою.

Запас ходу MG4 X перевищить 500 км Фото: MG

Кросовер збудують на платформі хетчбека MG4 Urban. Салон MG4 X 2026 не показали, проте відомо, що його компонування буде таким самим, як і в побратима — із невеликим цифровим щитком приладів та крупним 15,6-дюймовим тачскріном.

Важливо

Електромобілі Volkswagen матимуть запас ходу 1000 км завдяки проривній батареї

Електрокросовер MG4 X отримає мультимедійну систему від Oppo, також комплектація включатиме панорамний дах, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, підігрів сидінь та кермо.

Відео дня

Електрокросовер буде багато оснащеним Фото: MG

Новий MG4 X стане першим у світі електрокросовером із твердотілою батареєю. Якщо новий MG4 Urban отримав її в топовій версії, то в MG4 X вона стане стандартною. Її ємність становить 53,95 кВт∙год, а запас ходу MG4 X складе 510 км. Швидка зарядка на 80% займе 21 хвилину.

До речі, на європейський ринок виходить флагманський електромобіль MG.

Також Фокус розповідав про нового доступного конкурента Toyota Prado від MG.