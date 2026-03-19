Новый Volkswagen Multivan 2026 рассекретили до презентации (фото)

Обнародованы фото Volkswagen Multivan 2026. Большой минивэн пройдет модернизацию и изменится внешне.

Новый Volkswagen Multivan T7 презентуют в августе, а его продажи стартуют осенью. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

На фото можно заметить, что передняя часть Volkswagen Multivan 2026 изменилась. Минивэн получил новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и несколько иные фары, соединенные диодной полосой. Также отмечается, что модели заменят фонари, расширят палитру цветов кузова и предложат новые легкосплавные диски диаметром от 17 до 19 дюймов.

Минивэн будут выпускать в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Multivan 2026 не показали, однако известно, что минивэн оснастят увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином. Как и прежде, модель будет предлагаться в стандартной (4,97 м) и удлиненной (5,17 м) версиях на 5-8 мест.

Ожидается, что новый Volkswagen Multivan T7 сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 204 л. с., 2,0-литровый 150-сильный турбодизель и 1,5-литровую плагин-гибридную установку на 245 сил. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

