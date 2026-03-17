Раскрыты подробности самого дешевого электрокроссовера Volkswagen за 28 000 евро (фото)

Новый Volkswagen ID.Cross готовится к презентации и выходу на рынок. Недорогой компактный электрокроссовер будет иметь запас хода до 436 км.

Электромобиль Volkswagen ID.Cross официально представят в июле, а его продажи стартуют с осени по цене от 28 000 евро. Подробности кроссовера раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссовер Volkswagen ID.Cross показали в камуфляже, однако видно, что он не слишком изменится по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. У него высокий капот, короткие свесы кузова и двухуровневые фары.

Електрокар предложат в версиях на 116-211 сил

Новый Volkswagen ID.Cross построен на платформе MEB+, то есть является собратом электрического VW Polo, а также Skoda Epiq и CUPRA Raval. По размерам он схож с Volkswagen T-Cross.

Габариты Volkswagen ID.Cross 2026:

длина — 4153 мм;

ширина — 1794 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2601 мм;

масса — 1539-1548 кг.

Будут продавать дольше, чем в ЕС: на украинский рынок выходит финальный VW Touareg (фото)

Салон VW ID.Cross не показали, однако отметили, что электрокар получит цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый тачскрин, а также немало физических переключателей. Объем багажника составит 475 л, также будет 22-литровый отсек спереди.

Запас хода достигнет 436 км

Базовый электромобиль Volkswagen ID.Cross Life получит 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Топовый вариант добавит матричные фары и бесключевой доступ.

Электрокроссовер Volkswagen ID.Cross предложат в переднеприводных версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с. Максимальная скорость — 160 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 37 и 52 кВт∙ч: запас хода составит 312 и 436 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% (мощностью до 105 кВт) будет занимать 24 минуты.

Ранее Фокус рассказывал о старшем брате этой модели — новом Volkswagen ID.Tiguan, который сменит ID.4.

Также мы писали о самом большом электрокроссовере Volkswagen с запасом хода более 700 км.