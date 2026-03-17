Раскрыты подробности самого дешевого электрокроссовера Volkswagen за 28 000 евро (фото)
Новый Volkswagen ID.Cross готовится к презентации и выходу на рынок. Недорогой компактный электрокроссовер будет иметь запас хода до 436 км.
Электромобиль Volkswagen ID.Cross официально представят в июле, а его продажи стартуют с осени по цене от 28 000 евро. Подробности кроссовера раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Кроссовер Volkswagen ID.Cross показали в камуфляже, однако видно, что он не слишком изменится по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. У него высокий капот, короткие свесы кузова и двухуровневые фары.
Новый Volkswagen ID.Cross построен на платформе MEB+, то есть является собратом электрического VW Polo, а также Skoda Epiq и CUPRA Raval. По размерам он схож с Volkswagen T-Cross.
Габариты Volkswagen ID.Cross 2026:
- длина — 4153 мм;
- ширина — 1794 мм;
- высота — 1581 мм;
- колесная база — 2601 мм;
- масса — 1539-1548 кг.
Салон VW ID.Cross не показали, однако отметили, что электрокар получит цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый тачскрин, а также немало физических переключателей. Объем багажника составит 475 л, также будет 22-литровый отсек спереди.
Базовый электромобиль Volkswagen ID.Cross Life получит 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Топовый вариант добавит матричные фары и бесключевой доступ.
Электрокроссовер Volkswagen ID.Cross предложат в переднеприводных версиях мощностью 116, 135 и 211 л. с. Максимальная скорость — 160 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 37 и 52 кВт∙ч: запас хода составит 312 и 436 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% (мощностью до 105 кВт) будет занимать 24 минуты.
