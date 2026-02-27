Стильный испанский электромобиль за 26 000 евро полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый CUPRA Raval попал в объективы папарацци до презентации. Доступный молодежный электрокар отличается ярким дизайном и имеет запас хода до 450 км.

Электромобиль CUPRA Raval презентуют в ближайшие месяцы и он выйдет на рынок по цене от 26 000 евро. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Новые CUPRA Raval заметили на паркинге одного из европейских офисов Volkswagen Group без какого-либо камуфляжа. Электрический хэтчбек сохранил стильный дизайн предсерийного концепта CUPRA UrbanRebel.

Хэтчбек предложат в версиях на 208 и 223 л.с.

Авто отличается клиновидным силуэтом с приподнятой "кормой" и имеет рельефные боковины. Раскосые фары сочетаются с широким воздухозаборником в бампере.

Электромобиль CUPRA Raval, характеристики и оснащение, характеристики и оснащение

Характеристики CUPRA Raval уже частично рассекречены. Электромобиль построят на переднеприводной платформе MEB+, то есть он будет родственником Volskwagen ID.Polo и Skoda Epiq.

Размеры CUPRA Raval 2026:

длина — 4046 мм;

ширина — 1784 мм;

высота — 1518 мм;

колесная база — 2600 мм.

Запас хода электрокара достигнет 450 км

В салоне установят два экрана на передней панели. Новый CUPRA Raval будет довольно богато оснащен: базовая версия получит 18-дюймовые диски и адаптивные амортизаторы, а топовый вариант VZ — матричные фары, 19-дюймовые колеса, парковочный автопилот, спортивные сиденья и акустику Sennheiser с 12 динамиками.

Базовый электромобиль CUPRA Raval получит 208-сильный мотор, а VZ — 223-сильный. Авто будет иметь 2-ступенчатую КПП, а максимальную скорость ограничат на отметке 175 км/ч.

Для модели будут доступны батареи емкостью 38 и 56 кВт∙ч. С большим аккумулятором запас хода составит примерно 450 км в стандартной версии и 400 км в VZ.

Между прочим, недавно дебютировал молодежный электрокроссовер Tata за $7000.

Также Фокус писал о младшем брате Land Rover Defender, который будет электрокаром.