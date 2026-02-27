Стильний іспанський електромобіль за 26 000 євро повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий CUPRA Raval потрапив у об'єктиви папараці до презентації. Доступний молодіжний електрокар вирізняється яскравим дизайном та має запас ходу до 450 км.

Електромобіль CUPRA Raval презентують у найближчі місяці і він вийде на ринок за ціною від 26 000 євро. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Нові CUPRA Raval помітили на паркінгу одного з європейських офісів Volkswagen Group без будь-якого камуфляжу. Електричний хетчбек зберіг стильний дизайн передсерійного концепту CUPRA UrbanRebel.

Хетчбек запропонують у версіях на 208 та 223 к. с.

Авто вирізняється клиноподібним силуетом із припіднятою "кормою" та має рельєфні боковини. Розкосі фари поєднуються з широким повітрозабірником у бампері.

Електромобіль CUPRA Raval, характеристики та оснащення

Характеристики CUPRA Raval уже частково розсекречені. Електромобіль збудують на передньопривідній платформі MEB+, тобто він буде родичем Volskwagen ID.Polo та Skoda Epiq.

Розміри CUPRA Raval 2026:

довжина – 4046 мм;

ширина – 1784 мм;

висота – 1518 мм;

колісна база – 2600 мм.

Запас ходу електрокара сягне 450 км

У салоні встановлять два екрани на передній панелі. Новий CUPRA Raval буде доволі багато оснащений: базова версія отримає 18-дюймові диски та адаптивні амортизатори, а топовий варіант VZ — матричні фари, 19-дюймові колеса, паркувальний автопілот, спортивні сидіння та акустику Sennheiser із 12 динаміками.

Базовий електромобіль CUPRA Raval отримає 208-сильний мотор, а VZ — 223-сильний. Авто матиме 2-ступінчасту КПП, а максимальну швидкість обмежать на позначці 175 км/год.

Для моделі будуть доступні батареї ємністю 38 і 56 кВт∙год. Із більшим акумулятором запас ходу складе приблизно 450 км у стандартній версії та 400 км у VZ.

Між іншим, недавно дебютував молодіжний електрокросовер Tata за $7000.

Також Фокус писав про молодшого брата Land Rover Defender, який буде електрокаром.