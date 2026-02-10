Запас хода 430 км и большой багажник: все подробности самого дешевого электрокара Skoda (видео)

Доступный электромобиль Skoda Epiq готовится к выходу на рынок. Компактный кроссовер предложат в версиях мощностью до 211 сил с запасом хода до 430 км.

Новый Skoda Epiq поступит в продажу в середине 2026 года и будет стоить примерно от 25 000 евро — на уровне бензинового кроссовера Kamiq. На официальном сайте чешского автопроизводителя раскрыли основные подробности электрокара.

Дизайн и оснащение Skoda Epiq

Электрокроссовер Skoda Epiq показали в оригинальном камуфляже, однако видно, что он сохранит авангардный дизайн предсерийного концепта. У него короткие свесы кузова, высокая оконная линия и выразительная передняя часть. В основе авто лежит платформа MEB+, которую также будут использовать электрокары VW ID.Polo и CUPRA Raval.

Размеры Skoda Epiq 2026:

длина — 4171 мм;

ширина — 1798 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2601 мм.

Запас хода электрокара достигнет 430 км Фото: Skoda

Салон Skoda Epiq не показали, однако отметили, что он получит небольшой 5,3-дюймовый цифровой щиток приборов и крупный центральный тачскрин с диагональю 13 дюймов. Компактное авто будет иметь большой (475-1344 л) багажник.

В отделке используют материалы, полученные путем вторичной переработки. Топовые версии электрокроссовера получат матричные фары, камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

Компактное авто имеет большой 475-литровый багажник Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Epiq, характеристики

Электромобиль Skoda Epiq предложат в трех переднеприводных модификациях:

Epiq 35 — 115 л.с. и 267 Н∙м, 11 с до сотни, максималка 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 315 км;

Epiq 40 — 135 л.с. и 267 Н∙м, 9,8 с до сотни, максималка 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 315 км;

Epiq 55 — 211 л. с. и 290 Н∙м, 7,4 с до сотни, максималка 160 км/ч, батарея на 55 кВт∙ч (NMC), запас хода 430 км.

Самая мощная версия сможет заряжаться на 80% за 23 минуты током мощностью 125 кВт.

