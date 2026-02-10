Запас ходу 430 км і великий багажник: усі подробиці найдешевшого електрокара Skoda (відео)

Доступний електромобіль Skoda Epiq готується до виходу на ринок. Компактний кросовер запропонують у версіях потужністю до 211 сил із запасом ходу до 430 км.

Новий Skoda Epiq надійде в продаж у середині 2026 року та коштуватиме приблизно від 25 000 євро — на рівні бензинового кросовера Kamiq. На офіційному сайті чеського автовиробника розкрили основні подробиці електрокара.

Дизайн і оснащення Skoda Epiq

Електрокросовер Skoda Epiq показали в оригінальному камуфляжі, проте видно, що він збереже авангардний дизайн передсерійного концепту. У нього короткі звиси кузова, висока віконна лінія та виразна передня частина. В основі авто лежить платформа MEB+, яку також використовуватимуть електрокари VW ID.Polo та CUPRA Raval.

Розміри Skoda Epiq 2026:

довжина — 4171 мм;

ширина — 1798 мм;

висота — 1581 мм;

колісна база — 2601 мм.

Запас ходу електрокара сягне 430 км Фото: Skoda

Салон Skoda Epiq не показали, проте зазначили, що він отримає невеликий 5,3-дюймовий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін із діагоналлю 13 дюймів. Компактне авто матиме великий (475-1344 л) багажник.

В оздобленні використають матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Топові версії електрокросовера отримають матричні фари, камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

Компактне авто має великий 475-літровий багажник Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Epiq, характеристики

Електромобіль Skoda Epiq запропонують у трьох передньопривідних модифікаціях:

Epiq 35 — 115 к. с. і 267 Н∙м, 11 с до сотні, максималка 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 315 км;

Epiq 40 — 135 к. с. і 267 Н∙м, 9,8 с до сотні, максималка 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 315 км;

Epiq 55 — 211 к. с. і 290 Н∙м, 7,4 с до сотні, максималка 160 км/год, батарея на 55 кВт∙год (NMC), запас ходу 430 км.

Найпотужніша версія зможе заряджатися на 80% за 23 хвилини струмом потужністю 125 кВт.

До речі, нещодавно розсекретили і флагманський сімейний електрокросовер Skodaa Peaq.

Також Фокус розповідав про доступний кросовер Skoda за $13 500.