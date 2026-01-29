Skoda прагне кардинально оновити кросовер, який випускають в Україні: перші подробиці

Новий Skoda Karoq другого покоління може стати реальністю. Чеський виробник не проти продовжити розвиток компактного кросовера.

Наразі кросовер Skoda Karoq другої генерації ще остаточно не затвердили, проте керівництво компанії бажає, аби він з'явився. Про це повідомив британському виданню Auto Express директор з продажів і маркетингу Skoda Мартін Ян.

"Безумовно, нове покоління Karoq має сенс, — заявив Skoda Мартін Ян, — Ми будемо підтримувати нашу лінійку двигунів внутрішнього згоряння якомога свіжішою, особливо в класі Karoq та Octavia, який, по суті, є для нас основним джерелом доходів".

Кросовер Skoda Karoq випускають в Україні Фото: Тарас Брязгунов

Хоча нинішній кросовер Skoda Karoq дебютував ще в 2017 році і у нього з'явився електричний аналог Elroq, модель залишається популярною. За 2025 рік продали понад 100 000 авто. Між іншим, Karoq наразі випускається і в Україні — на закарпатському підприємстві "Єврокар".

Мартін Ян пояснив, що наразі по моделі немає рішення, оскільки концерн Volkswagen чекає на затвердження нових європейських еконорм. Доля Skoda Karoq другого покоління залежатиме від того, наскільки суворими вони будуть. Утім, недавні заяви керівництва ЄС про послаблення екологічних стандартів дають надію.

Концепція нового Skoda Karoq у загальних рисах уже сформована. Мартін Ян зазначив, що кросовер збереже платформу MQB, яку він вважає чи не найкращою на ринку і чудовим вибором для цієї моделі.

Водночас, планують додати в лінійку моделі гібридні версії (HEV) — як у нового Volkswagen T-Roc. Невдовзі ці силові установки з'являться і на інших моделях чеської марки. Не виключено, що випустять і плагін-гібрид Skoda Karoq.

