Skoda стремится кардинально обновить кроссовер, который выпускают в Украине: первые подробности

Новый Skoda Karoq второго поколения может стать реальностью. Чешский производитель не против продолжить развитие компактного кроссовера.

На данный момент кроссовер Skoda Karoq второй генерации еще окончательно не утвердили, однако руководство компании желает, чтобы он появился. Об этом сообщил британскому изданию Auto Express директор по продажам и маркетингу Skoda Мартин Ян.

"Безусловно, новое поколение Karoq имеет смысл, — заявил Skoda Мартин Ян, — Мы будем поддерживать нашу линейку двигателей внутреннего сгорания как можно более свежей, особенно в классе Karoq и Octavia, который, по сути, является для нас основным источником доходов".

Кроссовер Skoda Karoq выпускают в Украине Фото: Тарас Брязгунов

Хотя нынешний кроссовер Skoda Karoq дебютировал еще в 2017 году и у него появился электрический аналог Elroq, модель остается популярной. За 2025 год продали более 100 000 авто. Между прочим, Karoq сейчас выпускается и в Украине — на закарпатском предприятии "Еврокар".

Мартин Ян пояснил, что на данный момент по модели нет решения, поскольку концерн Volkswagen ждет утверждения новых европейских эконорм. Судьба Skoda Karoq второго поколения будет зависеть от того, насколько строгими они будут. Впрочем, недавние заявления руководства ЕС об ослаблении экологических стандартов вселяют надежду.

Концепция нового Skoda Karoq в общих чертах уже сформирована. Мартин Ян отметил, что кроссовер сохранит платформу MQB, которую он считает едва ли не лучшей на рынке и отличным выбором для этой модели.

В то же время, планируют добавить в линейку модели гибридные версии (HEV) — как у нового Volkswagen T-Roc. Вскоре эти силовые установки появятся и на других моделях чешской марки. Не исключено, что выпустят и плагин-гибрид Skoda Karoq.

