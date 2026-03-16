Преемник VW ID.4: новый электрический Volkswagen Tiguan показали до премьеры (фото)

Volkswagen готовит электрический Tiguan. Кроссовер будет мощнее бензинового тезки, а его запас хода превысит 500 км.

Электромобиль Volkswagen Tiguan дебютирует во второй половине нынешнего года и выйдет на рынок в начале 2027-го. Рендеры кроссовера опубликовал сайт Carscoops.

Изображение создали на основе шпионских фото электрокроссовера. Стоит отметить, что это не будет абсолютно новая модель — именно так решили переименовать электромобиль Volkswagen ID.4 после основательной модернизации.

Электрокроссовер ранее видели во время тестов Фото: autoevolution.com

Примечательно, что электрокар будут выпускать параллельно с бензиновыми и дизельными Volkswagen Tiguan, которые не собираются снимать с производства. Чтобы не было путаницы, его назовут VW ID.Tiguan.

Важно

На рендерах и шпионских фото видно, что новый Volkswagen ID.Tiguan сохранит знакомый силуэт ID.4, однако получит новые переднюю и заднюю части. Фары соединены прозрачной вставкой.

Відео дня

Салон Volkswagen ID.Tiguan не показали, но известно, что его также переделают — добавят физических переключателей, а мультимедийную систему дополнят ChatGPT.

Запас хода электрокроссовера достигнет 500-550 км Фото: carscoops.com

Ожидается, что электромобиль Volkswagen Tiguan сохранит силовые установки предшественника на 286 и 340 сил, но получит современные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи емкостью 77 и 86 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 500-550 км.

Кстати, недавно в производство поступил самый большой электрокроссовер Volkswagen с запасом хода более 700 км.

