Наступник VW ID.4: новий електричний Volkswagen Tiguan показали до прем'єри (фото)

Volkswagen готує електричний Tiguan. Кросовер буде потужнішим за бензинового тезку, а його запас ходу перевищить 500 км.

Електромобіль Volkswagen Tiguan дебютує у другій половині нинішнього року та вийде на ринок на початку 2027-го. Рендери кросовера опублікував сайт Carscoops.

Зображення створили на основі шпигунських фото електрокросовера. Варто відзначити, що це не буде абсолютно нова модель — саме так вирішили перейменувати електромобіль Volkswagen ID.4 після ґрунтовної модернізації.

Електрокросовер раніше бачили під час тестів Фото: autoevolution.com

Примітно, що електрокар випускатимуть паралельно із бензиновими та дизельними Volkswagen Tiguan, які не збираються знімати з виробництва. Аби не було плутанини, його назвуть VW ID.Tiguan.

На рендерах та шпигунських фото видно, що новий Volkswagen ID.Tiguan збереже знайомий силует ID.4, проте отримає нові передню та задню частини. Фари з'єднані прозорою вставкою.

Салон Volkswagen ID.Tiguan не показали, але відомо, що його також перероблять — додадуть фізичних перемикачів, а мультимедійну систему доповнять ChatGPT.

Запас ходу електрокросовера сягне 500-550 км Фото: carscoops.com

Очікується, що електромобіль Volkswagen Tiguan збереже силові установки попередника на 286 та 340 сил, але отримає сучасні літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї ємністю 77 та 86 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 500-550 км.

До речі, нещодавно у виробництво надійшов найбільший електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 700 км.

