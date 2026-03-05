Honda повертає на ринок знамениту модель 90-х у новому образі (фото)
Honda Insight повертається у новому образі. Четвере покоління моделі перетворилося на електричний кросовер.
Електромобіль Honda Insight із 19 березня вийде на японський ринок. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Варто відзначити, що електрокросовер Honda Insight не є повністю новою моделлю — це японська версія моделі e:NS2, яку з 2024 року виробляють у Китаї спільно з Dongfeng.Важливо
Нова Honda Insight нічим не відрізняється від китайського електрокара. У дизайні 4,8-метрового електрокросовера переважають грані, а передні та задні стійки даху мають великі кути нахилу.
У салоні також ніяких змін порівняно з Honda e:NS2: встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Комплектація Honda Insight доволі багата: люк, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, акустика Bose із 12 динаміками, електропривід дверей багажника, підігрів та вентиляція сидінь, обігрів керма.
Характеристики Honda Insight 2026 поки розкрили лише частково — зазначається, що запас ходу електрокара сягне 500 км. Очікується, що кросовер збереже 204-сильну установку побратима Honda e:NS2 із батареєю ємністю 68,8 кВт∙год.
Нагадаємо, що усі попередні Insight були гібридами. Зокрема, Honda Insight 1999 року стала однією з перших масових моделей із гібридною установкою.
Між іншим, нещодавно дебютував оригінальний спортивний електромобіль Honda за $20 000.
