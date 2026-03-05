Honda повертає на ринок знамениту модель 90-х у новому образі (фото)

Honda Insight повертається у новому образі. Четвере покоління моделі перетворилося на електричний кросовер.

Електромобіль Honda Insight із 19 березня вийде на японський ринок. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Електрокар є близнюком Honda e:NS2 Фото: Honda

Варто відзначити, що електрокросовер Honda Insight не є повністю новою моделлю — це японська версія моделі e:NS2, яку з 2024 року виробляють у Китаї спільно з Dongfeng.

Нова Honda Insight нічим не відрізняється від китайського електрокара. У дизайні 4,8-метрового електрокросовера переважають грані, а передні та задні стійки даху мають великі кути нахилу.

Запас ходу Honda Insight становить 500 км Фото: Honda

У салоні також ніяких змін порівняно з Honda e:NS2: встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Комплектація Honda Insight доволі багата: люк, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, акустика Bose із 12 динаміками, електропривід дверей багажника, підігрів та вентиляція сидінь, обігрів керма.

Електрокросовер багато оснащений Фото: Honda

Характеристики Honda Insight 2026 поки розкрили лише частково — зазначається, що запас ходу електрокара сягне 500 км. Очікується, що кросовер збереже 204-сильну установку побратима Honda e:NS2 із батареєю ємністю 68,8 кВт∙год.

Honda Insight отримає 204-сильну установку Фото: Honda

Нагадаємо, що усі попередні Insight були гібридами. Зокрема, Honda Insight 1999 року стала однією з перших масових моделей із гібридною установкою.

