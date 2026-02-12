Кишенькова ракета: представлено компактний спортивний електрокар Honda за $20 000 (відео)

В Японії дебютувала нова Honda Super-One. Мініатюрний спортивний електрокар вирізняється яскравим дизайном і вміє перемикати передачі.

Електромобіль Honda Super-One невдовзі вийде на японський ринок за ціною приблизно від 3 мільйонів єн ($20 000), а пізніше почнеться її експорт. Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Нова Honda Super-One — яскрава заряджена версія компактного електричного кей-кара N-One. Відрізнити хетчбек можна за масивнішими бамперами, серйозно розширеними крилами, обвісом та спойлером. Встановили і чорні 15-дюймові диски, а кліренс занизили.

Авто вирізняється обвісом, спойлером і розширеними крилами Фото: Honda

Розміри Honda Super-One 2026:

довжина — 3589 мм;

ширина — 1573 мм;

висота — 1616 мм;

колісна база — 2520 мм.

У салоні встановили спортивні сидіння із різнокольоровим оздобленням та змінили графіку цифрової панелі приладів. На ній може навіть з'являтися тахометр, адже електрокар вміє імітувати перемикання передач та звук бензинового двигуна. Комплектація включає 9-дюймовий тачскрін, акустику Bose, підігрів сидінь та керма.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Honda

Потужність електромотора збільшили з 64 до 95 к. с., чого має вистачити легкому хетчбеку. Ємність батареї Honda Super-One становить 29,6 кВт∙год.

