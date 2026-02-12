Карманная ракета: представлен компактный спортивный электрокар Honda за $20 000 (видео)

В Японии дебютировала новая Honda Super-One. Миниатюрный спортивный электрокар отличается ярким дизайном и умеет переключать передачи.

Электромобиль Honda Super-One вскоре выйдет на японский рынок по цене примерно от 3 миллионов иен ($20 000), а позже начнется ее экспорт. Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Новая Honda Super-One — яркая заряженная версия компактного электрического кей-кара N-One. Отличить хэтчбек можно по более массивным бамперам, серьезно расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. Установили и черные 15-дюймовые диски, а клиренс занизили.

Авто отличается обвесом, спойлером и расширенными крыльями Фото: Honda

Размеры Honda Super-One 2026:

длина — 3589 мм;

ширина — 1573 мм;

высота — 1616 мм;

колесная база — 2520 мм.

В салоне установили спортивные сиденья с разноцветной отделкой и изменили графику цифровой панели приборов. На ней может даже появляться тахометр, ведь электрокар умеет имитировать переключение передач и звук бензинового двигателя. Комплектация включает 9-дюймовый тачскрин, акустику Bose, подогрев сидений и руля.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Honda

Мощность электромотора увеличили с 64 до 95 л. с., чего должно хватить легкому хэтчбеку. Емкость батареи Honda Super-One составляет 29,6 кВт∙ч.

