Honda возвращает на рынок знаменитую модель 90-х в новом образе (фото)

Honda Insight возвращается в новом образе. Четвертое поколение модели превратилось в электрический кроссовер.

Электромобиль Honda Insight с 19 марта выйдет на японский рынок. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Электрокар является близнецом Honda e:NS2 Фото: Honda

Стоит отметить, что электрокроссовер Honda Insight не является полностью новой моделью — это японская версия модели e:NS2, которая с 2024 года производится в Китае совместно с Dongfeng.

Новая Honda Insight ничем не отличается от китайского электрокара. В дизайне 4,8-метрового электрокроссовера преобладают грани, а передние и задние стойки крыши имеют большие углы наклона.

Запас хода Honda Insight составляет 500 км Фото: Honda

В салоне также никаких изменений по сравнению с Honda e:NS2: установлены узкий цифровой щиток приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин. Комплектация Honda Insight довольно богатая: люк, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, акустика Bose с 12 динамиками, электропривод двери багажника, подогрев и вентиляция сидений, обогрев руля.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: Honda

Характеристики Honda Insight 2026 пока раскрыли лишь частично — отмечается, что запас хода электрокара достигнет 500 км. Ожидается, что кроссовер сохранит 204-сильную установку собрата Honda e:NS2 с батареей емкостью 68,8 кВт∙ч.

Honda Insight получит 204-сильную установку Фото: Honda

Напомним, что все предыдущие Insight были гибридами. В частности, Honda Insight 1999 года стала одной из первых массовых моделей с гибридной установкой.

