Розкрито подробиці найдешевшого електрокросовера Volkswagen за 28 000 євро (фото)
Новий Volkswagen ID.Cross готується до презентації та виходу на ринок. Недорогий компактний електрокросовер матиме запас ходу до 436 км.
Електромобіль Volkswagen ID.Cross офіційно представлять у липні, а його продажі стартують з осені за ціною від 28 000 євро. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Кросовер Volkswagen ID.Cross показали в камуфляжі, проте видно, що він не надто зміниться порівняно з торішнім передсерійним концептом. У нього високий капот, короткі звиси кузова та дворівневі фари.
Новий Volkswagen ID.Cross збудований на платформі MEB+, тобто є побратимом електричного VW Polo, а також Skoda Epiq і CUPRA Raval. За розмірами він схожий із Volkswagen T-Cross.
Габарити Volkswagen ID.Cross 2026:
- довжина — 4153 мм;
- ширина — 1794 мм;
- висота — 1581 мм;
- колісна база — 2601 мм;
- маса — 1539-1548 кг.
Салон VW ID.Cross не показали, проте зазначили, що електрокар отримає цифровий щиток приладів і 12,9-дюймовий тачскрін, а також чимало фізичних перемикачів. Об'єм багажника складе 475 л, також буде 22-літровий відсік спереду.
Базовий електромобіль Volkswagen ID.Cross Life отримає 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камеру. Топовий варіант додасть матричні фари і безключовий доступ.
Електрокросовер Volkswagen ID.Cross запропонують у передньопривідних версіях потужністю 116, 135 та 211 к. с. Максимальна швидкість — 160 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 37 та 52 кВт∙год: запас ходу складе 312 та 436 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% (потужністю до 105 кВт) займатиме 24 хвилини.
