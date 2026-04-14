Штурвал, запас ходу 926 км і швидка зарядка: Mercedes показав електричний флагман (фото)

Презентовано новий Mercedes-Benz EQS 2026. Флагманський електрокар став потужнішим і сучаснішим, а його запас ходу перевищив 900 км.

Електромобіль Mercedes EQS представили в Штутгарті й невдовзі він надійде в продаж у Європі за ціною від 94 403 до 134 732 євро. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Запас ходу Mercedes EQS зріс до 926 км Фото: Mercedes-Benz

Оновлений седан EQS пізнається за зміненою передньою частиною в стилі нового Mercedes CLA — з імітацією радіаторної решітки та фарами з трипроменевими зірками. Нова оптика, до речі, світить на 600 м.

Mercedes-Benz презентував одразу три нові кросовери: подробиці та фото

Головна новинка в салоні Mercedes EQS 2026 — кермо-штурвал, яке пропонують в якості опції. Електрокар зберіг трисекційний екран на всю ширину передньої панелі, але отримав покращену мультимедійну систему зі штучним інтелектом. Також доопрацювали паркувальний автопілот і систему напівавтономного руху.

Для електрокара тепер доступне кермо-штурвал Фото: Mercedes-Benz

До того ж, електромобіль Mercedes EQS отримав нові силові установки. Седан пропонують у задньопривідному 367-сильному варіанті та повнопривідних версіях на 476 і 585 сил, а от спортивні версії від AMG оновлять пізніше. Оснащення включає пневмопідвіску та керовані задні колеса.

Mercedes EQS 2026 потужніший і заряджається швидше Фото: Mercedes-Benz

Ємність батарей зросла до 112 та 122 кВт∙год, а запас ходу Mercedes EQS тепер сягає 926 км. Нова 800-вольтна архітектура підтримує швидку зарядка потужністю 350 кВт, що дозволяє додати 320 км за 10 хвилин. Також є режим повербанка — можна живити будинок.

До речі, нещодавно презентували електричного наступника Mercedes V-Class та Vito.

Також Фокус розповідав про найдорожчі електромобілі Tesla для обраних.