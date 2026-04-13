Прощальний уклін: представлено найдорожчі електромобілі Tesla для обраних (фото)

Tesla Model S Signature коштує 159 420 доларів | Фото: Tesla

Електромобілі Tesla Model S і Model X зняли з виробництва і на прощання підготовили лімітовані версії Signature Edition. Придбати їх зможуть не всі.

Ціна Tesla Model S і Model X у фінальному виконанні Signature Edition становить 159 420 доларів, тобто це найдорожчі моделі марки. Про електрокари розповіли на сайті виробника.

Випустять лише 350 Tesla Signature
Усього випустили тільки 350 таких авто — 250 ліфтбеків Tesla Model S Signature Edition та 100 кросоверів Model X Signature Edition. Пропозиції придбати лімітовані моделі розішлють вибраним клієнтам Tesla. Усі покупці отримають особливий брелок, а також абонемент на пожиттєву безкоштовну зарядку на станціях Tesla Supercharger.

Салон Tesla Signature оздобили алькантарою і карбоном
Нові Tesla Model X і Model S у виконанні Signature Edition вирізняються особливим гранатовим забарвленням, а також декором, логотипами та гальмівними супортами золотистого кольору. Також встановили нові колісні диски діаметром 21-22 дюйма. Салон оздоблений білою алькантарою і карбоном, а комплектація включає останню версію автопілота. Також встановили пам'ятні таблички із серійним номером авто.

Покупці отримають пам'ятні брелоки
Електромобілі Tesla Signature Edition випустили у топовій тримоторній модифікації Plaid на 1020 сил. Tesla Model S здатен розігнатися до сотні за 1,99 с, а Model X Signature Edition — за 2,5 с.

