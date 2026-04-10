Зміна пріоритетів: Tesla випустить недорогий електромобіль за ціною Skoda Octavia

Tesla все ж розробить недорогу електричну модель, від створення якої компанія відмовилася раніше. Це буде компактний кросовер.

Доступний електромобіль Tesla може з'явитися за кілька років. Інформацію про розробку моделі підтвердили агентству Reuters одразу чотири окремих джерела, серед яких є і працівники компанії. Мова йде саме про нове авто, а не про бюджетну версію існуючої моделі.

Найдешевший електромобіль Tesla буде компактним кросовером завдовжки 4,28 м. Авто буде дешевшим за седан Tesla Model 3, який коштує від 37 000 доларів у США та від $34 000 у Китаї. Отже, ціна Tesla буде на рівні Skoda Octavia.

Tesla розробляла бюджетну модель, але проєкт закрили

Нова Tesla буде легшою (приблизно 1,5 тонни) та для зниження собівартості отримає меншу батарею. Її запас ходу становитиме до 480-500 км. Крім того, працівник Tesla зазначає, що майбутні електрокари марки матимуть автопілот, проте збережуть і органи управління.

Дешевий електромобіль Tesla — історія проєкту

Інформація про дешевий електрокар Tesla циркулювала з початку 2020-х. Тоді вважалося, що це буде компактний хетчбек Tesla Model 2 вартістю приблизно $25 000 із запасом ходу 400 км. З'явилося навіть офіційне зображення авто.

Утім, у 2024 році Ілон Маск зізнався, що проєкт закрили і переорієнтувалися на створення безпілотного таксі Texi Cybercab. Тепер же, коли продажі Tesla падають, а на ринку стає все більше дешевих китайських електрокарів, американський автовиробник вимушений переглянути стратегію.

Між іншим, Nissan уже вивів на ринок дешевий сімейний електрокросовер вартістю від $22 000.

