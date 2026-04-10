Смена приоритетов: Tesla выпустит недорогой электромобиль по цене Skoda Octavia
Tesla все же разработает недорогую электрическую модель, от создания которой компания отказалась ранее. Это будет компактный кроссовер.
Доступный электромобиль Tesla может появиться через несколько лет. Информацию о разработке модели подтвердили агентству Reuters сразу четыре отдельных источника, среди которых есть и сотрудники компании. Речь идет именно о новом авто, а не о бюджетной версии существующей модели.
Самый дешевый электромобиль Tesla будет компактным кроссовером длиной 4,28 м. Авто будет дешевле седана Tesla Model 3, который стоит от 37 000 долларов в США и от $34 000 в Китае. Таким образом, цена Tesla будет на уровне Skoda Octavia.
Новая Tesla будет легче (примерно 1,5 тонны) и для снижения себестоимости получит меньшую батарею. Ее запас хода составит до 480-500 км. Кроме того, сотрудник Tesla отмечает, что будущие электрокары марки будут иметь автопилот, однако сохранят и органы управления.
Дешевый электромобиль Tesla — история проекта
Информация о дешевом электрокаре Tesla циркулировала с начала 2020-х. Тогда считалось, что это будет компактный хэтчбек Tesla Model 2 стоимостью примерно $25 000 с запасом хода 400 км. Появилось даже официальное изображение авто.
Впрочем, в 2024 году Илон Маск признался, что проект закрыли и переориентировались на создание беспилотного такси Texi Cybercab. Теперь же, когда продажи Tesla падают, а на рынке становится все больше дешевых китайских электрокаров, американский автопроизводитель вынужден пересмотреть стратегию.
Между прочим, Nissan уже вывел на рынок дешевый семейный электрокроссовер стоимостью от $22 000.
