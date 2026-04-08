Nissan вывел на рынок семейный электрокроссовер за $22 000 с запасом хода 650 км (фото)

Новый Nissan NX8 2026 поступает в продажу. Доступный семейный электрокроссовер способен проехать до 650 км на электротяге.

Кроссовер Nissan NX8 начали продавать в Китае по цене от 149 900 до 199 900 юаней ($22 000 — 29 200), то есть он доступнее нового Nissan Leaf. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара достигает 650 км Фото: CarNewsChina

Новый Nissan NX8 — третий представитель семейства недорогих моделей, которые выпускаются в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Внешне 4,87-метровое напоминает своих собратьев Nissan N6 и N7.

В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и два больших экрана, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему разработали в Huawei.

На передней панели установили три экрана Фото: CarNewsChina

Комплектация Nissan NX8 включает панорамную крышу, навигация, парковочный автопилот, акустику с 25 динамиками, электропривод сидений, холодильник и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Nissan NX8 выпускают в версиях мощностью 292 и 340 сил. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч, а разгон до сотни в топовой версии занимает 6,2 с. С батареей на 81 кВт∙ч запас хода составляет от 580 до 650 км. 800-вольтная архитектура поддерживает быструю (мощностью 430 кВт) зарядку на 80% за 12 минут.

Передние сиденья оснащены электроприводом Фото: CarNewsChina

Также доступен плагин-гибридный вариант Nissan NX8 с 340-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором на 148 л. с. Расход топлива составляет 4,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме — до 310 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1450 км.

