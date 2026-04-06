В Украину привезли новое поколение культового японского спорткара (фото)

В Украине появилось купе Nissan Z 2024 года. Спортивная модель оснащена 400-сильным V6 твин-турбо и способна разогнаться до сотни за 4,3 с.

Спорткар Nissan Z является одним из первых в Украине. Его сфотографировали в Киеве, а фотографии опубликовали на странице carhub_ua в Instagram.

Спорткар способен разогнаться до сотни за 4,3 с

Сейчас авто продают и цена Nissan Z с пробегом 1000 км составляет 55 700 долларов. Примечательно, что новый Nissan Z в США стоит от $43 тыс.

В салоне классический дизайн сочетается с дисплеями

Купе Nissan Z — преемник модели 370Z и самый новый представитель семейства спорткаров, которое берет начало с Nissan/Datsun 240Z 1969 года. В дизайне современного авто просматриваются черты знаменательного предка. 4,4-метровое купе имеет длинный капот, изогнутую крышу и высокую оконную линию, а широкая решетка радиатора сочетается с каплевидными фарами.

В салоне элементы ретро-стиля сочетаются с современными экранами на передней панели. Спорткар Nissan Z — двухместный и оснащен спортивными креслами.

В основе купе Nissan Z лежит заднеприводная платформа FM, которую также использовали Infiniti Q50 и Q60. Именно у них позаимствовали 3,0-литровый V6 твин-турбо на 405 л. с. и 475 Н∙м.

Под капотом установлен 405-сильный V6 твин-турбо V6.

Конкретно это авто оснащено 6-ступенчатой механической КПП, однако доступен и 7-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

