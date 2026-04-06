В Україну привезли нове покоління культового японського спорткара (фото)

В Україні з'явилося купе Nissan Z 2024 року. Спортивна модель оснащена 400-сильним V6 твін-турбо і здатна розігнатися до сотні за 4,3 с.

Спорткар Nissan Z є одним із перших в Україні. Його сфотографували в Києві, а світлини опублікували на сторінці carhub_ua в Instagram.

Спорткар здатен розігнатися до сотні за 4,3 с

Зараз авто продають і ціна Nissan Z з пробігом 1000 км становить 55 700 доларів. Примітно, що новий Nissan Z в США коштує від $43 тис.

У салоні класичний дизайн поєднується з дисплеями

Купе Nissan Z — наступник моделі 370Z та найновіший представник сімейства спорткарів, яке бере початок з Nissan/Datsun 240Z 1969 року. У дизайні сучасного авто проглядаються риси знаментого предка. 4,4-метрове купе має довгий капот, вигнутий дах та високу віконну лінію, а широка решітка радіатора поєднується з краплевидними фарами.

У салоні елементи ретростилю поєднуються із сучасними екранами на передній панелі. Спорткар Nissan Z — двомісний та оснащений спортивними кріслами.

Наступник Infiniti FX: Nissan представив стильного доступнішого суперника BMW X6 (відео)

В основі купе Nissan Z лежить задньопривідна платформа FM, яку також використовували Infiniti Q50 та Q60. Саме в них запозичили 3,0-літровий V6 твін-турбо на 405 к. с. та 475 Н∙м.

Під капотом встановлено 405-сильний V6 твін-турбо

Конкретно це авто оснащене 6-ступінчастою механічною КПП, проте доступний і 7-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили екстремальний спорткар Porsche із яскравим тюнінгом.

Також Фокус писав про заряджений 690-сильний позашляховик Cadillac у столиці.