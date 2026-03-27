Наступник Infiniti FX: Nissan представив стильного доступнішого суперника BMW X6 (відео)

Знаменитий Infiniti FX/QX70 нарешті отримав наступника. Новий купе-кросовер QX65 вирізняється елегантним дизайном та багато оснащений.

Новий Infiniti QX65 презентували у США, адже саме там з літа випускатимуть купе-кросовер. Подробиці стильної моделі розкрили на сайті преміального підрозділу Nissan.

Дизайн Infiniti QX65 2026

Кросовер Infiniti QX65 зовні мало чим відрізняється від торішнього передсерійного концепту. У нього елегантний силует з довгим капотом, високою віконною лінією і аркоподібним дахом. Широка решітка радіатора поєднується з тонкими ходовими вогнями, а логотип Infiniti на ній підсвічується. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі з'єднані діодною смугою.

Infiniti QX65 оснастили 272-сильним турбомотором

На відміну від культового Infiniti FX/QX70, нова модель побудована на платформі з поперечним (а не поздовжнім) розташуванням двигуна і передньопривідним ухилом — її запозичили у кросовера QX60. Новий Infiniti QX65 дещо більший за попередника.

Розміри Infiniti QX65 2026:

довжина — 5042 мм;

ширина — 2184 мм;

висота — 1770 мм;

колісна база — 2900 мм.

Купе-кросовер вирізняється елегантним силуетом

Салон і комплектація Infiniti QX65 2026

Компонування салону знайоме за спорідненим Infiniti QX60. У топовій версії в оздобленні використали дерево, алюміній та шкіру, яка імітує складки традиційного японського кімоно. Усі Infiniti QX65 оснащені двома 12,3-дюймовими дисплеями на передній панелі, а мультимедійна система доповнена сервісами Google.

На передній панелі встановили два 12,3-дюймових екрани

Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника купе-кросовера (при завантаженні під стелю) становить 1014 л у звичайному стані та 1917 л зі складеними задніми кріслами.

Ціна Infiniti QX65 у США стартує з 53 990 доларів, тобто він суттєво дешевший за аналоги на кшталт BMW X6 чи Mercedes GLE Coupe. Базова комплектація Luxe включає 20-дюймові диски, безключовий доступ, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, акустику з 11 динаміками, бездротову зарядку для смартфонів, електроприводи сидінь і дверцят багажника, камеру, навігацію, підігрів передніх крісел та керма.

Оздоблення сидінь імітує складки кімоно

Найдорожчий варіант Autograph (від $62 590) отримав 21-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід кермової колонки, 1200-ватну аудіосистему Klipsch з 20 динаміками, вентиляцію і масаж передніх сидінь та підігрів задніх крісел. Для всіх Infiniti QX65 2026 року обов'язковим буде набір систем безпеки, який включає і технологію напівавтономного руху ProPILOT Assist.

Кросовер Infiniti QX65, характеристики

Новий Infiniti QX65 2026 дебютує з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 272 к. с. і 387 Н∙м, яку встановлювали і на молодший купе-кросовер QX55. Вона дає змогу буксирувати 2,7-тонний причіп. Пізніше модель може отримати потужніший 3,5-літровий V6.

Об'єм багажника складає 1014-1917 л

Кросовер Infiniti QX65 пропонуватимуть виключно з повним приводом і 9-ступінчастою автоматичною КПП. Крім того, він оснащений системою активного придушення шумів.

