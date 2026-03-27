Преемник Infiniti FX: Nissan представил стильного доступного соперника BMW X6 (видео)

Знаменитый Infiniti FX/QX70 наконец получил преемника. Новый купе-кроссовер QX65 отличается элегантным дизайном и богато оснащен.

Новый Infiniti QX65 презентовали в США, ведь именно там с лета будут выпускать купе-кроссовер. Подробности стильной модели раскрыли на сайте премиального подразделения Nissan.

Дизайн Infiniti QX65 2026

Кроссовер Infiniti QX65 внешне мало чем отличается от прошлогоднего предсерийного концепта. У него элегантный силуэт с длинным капотом, высокой оконной линией и аркообразной крышей. Широкая решетка радиатора сочетается с тонкими ходовыми огнями, а логотип Infiniti на ней подсвечивается. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари соединены диодной полосой.

Infiniti QX65 оснастили 272-сильным турбомотором

В отличие от культового Infiniti FX/QX70, новая модель построена на платформе с поперечным (а не продольным) расположением двигателя и переднеприводным уклоном — ее позаимствовали у кроссовера QX60. Новый Infiniti QX65 несколько крупнее предшественника.

Размеры Infiniti QX65 2026:

длина — 5042 мм;

ширина — 2184 мм;

высота — 1770 мм;

колесная база — 2900 мм.

Салон и комплектация Infiniti QX65 2026

Компоновка салона знакома по родственному Infiniti QX60. В топовой версии в отделке использовали дерево, алюминий и кожу, которая имитирует складки традиционного японского кимоно. Все Infiniti QX65 оснащены двумя 12,3-дюймовыми дисплеями на передней панели, а мультимедийная система дополнена сервисами Google.

Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Объем багажника купе-кроссовера (при загрузке под потолок) составляет 1014 л в обычном состоянии и 1917 л со сложенными задними креслами.

Цена Infiniti QX65 в США стартует с 53 990 долларов, то есть он существенно дешевле аналогов вроде BMW X6 или Mercedes GLE Coupe. Базовая комплектация Luxe включает 20-дюймовые диски, бесключевой доступ, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, акустику с 11 динамиками, беспроводную зарядку для смартфонов, электроприводы сидений и двери багажника, камеру, навигацию, подогрев передних кресел и руля.

Самый дорогой вариант Autograph (от $62 590) получил 21-дюймовые диски, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод рулевой колонки, 1200-ваттную аудиосистему Klipsch с 20 динамиками, вентиляцию и массаж передних сидений и подогрев задних кресел. Для всех Infiniti QX65 2026 года обязательным будет набор систем безопасности, который включает и технологию полуавтономного движения ProPILOT Assist.

Кроссовер Infiniti QX65, характеристики

Новый Infiniti QX65 2026 дебютирует с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 272 л. с. и 387 Н∙м, которую устанавливали и на младший купе-кроссовер QX55. Она позволяет буксировать 2,7-тонный прицеп. Позже модель может получить более мощный 3,5-литровый V6.

Кроссовер Infiniti QX65 будет предлагаться исключительно с полным приводом и 9-ступенчатой автоматической КПП. Кроме того, он оснащен системой активного подавления шумов.

