Презентован новый Nissan X-Trail 2026: как изменился семейный кроссовер (фото, видео)

Кроссовер Nissan X-Trai прошел модернизацию. Модель изменилась внешне, получила набор новых технологий и улучшенную внедорожную версию.

Новый Nissan X-Trail презентовали в Париже и вскоре модель выйдет на европейский рынок. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Отличить Nissan X-Trail 2026 можно по более широкой решетке радиатора, новым фонарям и измененным бамперам. Кроме того, кроссовер получил иные 19-дюймовые диски.

Значительно более существенные изменения претерпел внедорожный Nissan X-Trail N-Trek — теперь он больше отличается от стандартной модели. Среди его особенностей — более агрессивная решетка радиатора с глянцевой отделкой, более массивный передний бампер с красными вставками и особые колесные диски с внедорожными шинами. Также установлены рейлинги для багажника на крыше, а логотип Nissan окрашены в красный цвет.

В салоне всех Nissan X-Trail 2026 улучшили отделку (в N-Trek она водостойкая), а мультимедийную систему дополнили сервисами Google. Как и прежде, кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест. Кроме того, усовершенствовали камеры кругового обзора (теперь доступно трехмерное изображение) и систему полуавтономного движения.

Nissan X-Trail получил более широкую радиаторную решетку Фото: Nissan Nissan X-Trail N-Trek отличается более брутальным дизайном Фото: Nissan Сзади обновили лихитари Фото: Nissan В салоне улучшили отделку Фото: Nissan

Как и раньше, кроссовер Nissan X-Trail предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 163 л. с. и гибридной установкой e-Power, которая развивает 204 л. с. с передним приводом и 213 л. с. — с полным.

